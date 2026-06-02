ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...

رسانه رسمی محمود احمدی نژاد در هفته‌های پیش از جنگ خط قابل تاملی را در پیش گرفته بود و ویدیوهای معناداری را منتشر کرد. در یکی از ویدیوها احمدی نژاد با چند جوان بوشهری درباره اختلافش با رهبر شهید انقلاب بحث می‌کند و می‌گوید: «هرکه با رهبری مخالف است، باید برود بمیرد؟» او درباره تذکر رهبری درباره کارنامه مسئولین، آن را متوجه مسئولین با ده سال سابقه می‌کند که اشاره به منتصبین رهبری دارد. احمدی نژاد در ویدیویی دیگر نیز می‌گوید: «دارد طوفان می‌آید» و به مسئولین شدیداً می‌تازد. ویدیوی پرتعداد تبلیغاتی برای نوستالژی سازی از دستاوردهای احمدی نژاد به باور خودش و اطرافیانش منتشر شده که شبیه ویدیوهای تبلیغات انتخابات است. دو ویدیوی بحث برانگیز مورد اشاره را ببینید.