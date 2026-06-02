نبض خبر
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...
رسانه رسمی محمود احمدی نژاد در هفتههای پیش از جنگ خط قابل تاملی را در پیش گرفته بود و ویدیوهای معناداری را منتشر کرد. در یکی از ویدیوها احمدی نژاد با چند جوان بوشهری درباره اختلافش با رهبر شهید انقلاب بحث میکند و میگوید: «هرکه با رهبری مخالف است، باید برود بمیرد؟» او درباره تذکر رهبری درباره کارنامه مسئولین، آن را متوجه مسئولین با ده سال سابقه میکند که اشاره به منتصبین رهبری دارد. احمدی نژاد در ویدیویی دیگر نیز میگوید: «دارد طوفان میآید» و به مسئولین شدیداً میتازد. ویدیوی پرتعداد تبلیغاتی برای نوستالژی سازی از دستاوردهای احمدی نژاد به باور خودش و اطرافیانش منتشر شده که شبیه ویدیوهای تبلیغات انتخابات است. دو ویدیوی بحث برانگیز مورد اشاره را ببینید.
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برچسبها:نبض خبر محمود احمدی نژاد رهبر انقلاب ویدیو
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انتشار یافته: ۴۱
به خدا رو که نیست
به قرآن رو که نیست
به قرآن رو که نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
بیش از 800 میلیارد دلار در دوره این شخص بدون حسابرسی (بعلت دستور مستقیم او برای حذف سازمان برنامه و بودجه و عدم ارائه بودجه هر ساله بصورت دقیق و با جزئیات ) مصرف شده !!! یعنی خرج 16 سال مملکت !!! کجا خرج شد ؟!!! الله اعلم !!!! خودش که هر وقت پرسیدند ختی در مجلس انموقع فقط خندید !!!
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ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
متاسفانه بالاترین درآمد مملکت در طول تاریخ از نفت که حدود 800 میلیارد دلار بود در دوران آقای احمدی نژاد رقم خورد که ایشان همه را حیف و میل کردند و همچنان در کمال پر رویی طلبکار هم هستند.
فرهاد| |
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
پویا| |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
تصميمات اشتباه سال ٨٨ دامن همه را گرفت و تمام آنچه امروز شاهد هستيم به همان اشتباه بر مي گردد
احمدی نژاد کسی بود که سنگی در چاه انداخت و همه دولتهای بعد از او نتوانستند سنگ را از چاه خارج کنند. احمدی نژاد کسی بود که بگم بگم رو راه انداخت و سرمایه های ملی رو به باد داد و بلوا راه انداخت و ... هاله نور و بشقاب خالی و آبو برزو همونجا که میسوزه و ممه رو لول برد و ... خط مشی ایشان بود... خدمتی که احمدی نژآد به اسراییل کرد قابل محاسبه نیست... آخر سر هم که علناً نظام و رهبری رو تهدید میکرد.
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ناشناس| |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هاشمی رفسنجانی خدا بیامرز گفت من خطر این آدم رو اعلام می کنم. اما...
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ناشناس| |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بازداشت کنید کلا نمک دان شکستن در ژنتیک ایرانی هرکی بیشتر میخوره و بیشتر بهش لطف میشه بیشتر خیانت میکنه