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کد خبر:۱۳۷۶۵۵۹
کد خبر:۱۳۷۶۵۵۹
48683 بازدید
نظرات: ۴۱
نبض خبر

ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...

رسانه رسمی محمود احمدی نژاد در هفته‌های پیش از جنگ خط قابل تاملی را در پیش گرفته بود و ویدیوهای معناداری را منتشر کرد. در یکی از ویدیوها احمدی نژاد با چند جوان بوشهری درباره اختلافش با رهبر شهید انقلاب بحث می‌کند و می‌گوید: «هرکه با رهبری مخالف است، باید برود بمیرد؟» او درباره تذکر رهبری درباره کارنامه مسئولین، آن را متوجه مسئولین با ده سال سابقه می‌کند که اشاره به منتصبین رهبری دارد. احمدی نژاد در ویدیویی دیگر نیز می‌گوید: «دارد طوفان می‌آید» و به مسئولین شدیداً می‌تازد. ویدیوی پرتعداد تبلیغاتی برای نوستالژی سازی از دستاوردهای احمدی نژاد به باور خودش و اطرافیانش منتشر شده که شبیه ویدیوهای تبلیغات انتخابات است. دو ویدیوی بحث برانگیز مورد اشاره را ببینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمود احمدی نژاد رهبر انقلاب ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
56
86
پاسخ
به خدا رو که نیست
به قرآن رو که نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مردی برای تمام فوصول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
40
123
پاسخ
بیش از 800 میلیارد دلار در دوره این شخص بدون حسابرسی (بعلت دستور مستقیم او برای حذف سازمان برنامه و بودجه و عدم ارائه بودجه هر ساله بصورت دقیق و با جزئیات ) مصرف شده !!! یعنی خرج 16 سال مملکت !!! کجا خرج شد ؟!!! الله اعلم !!!! خودش که هر وقت پرسیدند ختی در مجلس انموقع فقط خندید !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سازمان منحل نشد. شد معاونت. تا فرآیندها سریع تر بشه. زمان خاتمی هم به برنامه و بودجه انتقاد بود. اگر کار احمدی نژاد بود، چرا روحانی سازمان رو احیا نکرد؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دقیقا
متاسفانه بالاترین درآمد مملکت در طول تاریخ از نفت که حدود 800 میلیارد دلار بود در دوران آقای احمدی نژاد رقم خورد که ایشان همه را حیف و میل کردند و همچنان در کمال پر رویی طلبکار هم هستند.
فرهاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
۴۵ دلار یارانه میگرفتی... چه زود یادت رفت... تقصیر تو نیس ایرانی جماعت کلا نمک نشناس هستن
پویا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اختلاس شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
35
166
پاسخ
تصميمات اشتباه سال ٨٨ دامن همه را گرفت و تمام آنچه امروز شاهد هستيم به همان اشتباه بر مي گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
40
142
پاسخ
احمدی نژاد کسی بود که سنگی در چاه انداخت و همه دولتهای بعد از او نتوانستند سنگ را از چاه خارج کنند. احمدی نژاد کسی بود که بگم بگم رو راه انداخت و سرمایه های ملی رو به باد داد و بلوا راه انداخت و ... هاله نور و بشقاب خالی و آبو برزو همونجا که میسوزه و ممه رو لول برد و ... خط مشی ایشان بود... خدمتی که احمدی نژآد به اسراییل کرد قابل محاسبه نیست... آخر سر هم که علناً نظام و رهبری رو تهدید میکرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اگر ازاد کردن واردات خودرو ازاد کردن سیمکار ساخت مسکن ملی این همه ساخت ساز سنگه بیشتر پرت کنه روحانی سنگ انداخت یک برجام امضا که که با یک امضا پاره شد مسکن نساخت و وارات خودرو متوقف کرد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
38
54
پاسخ
اگر می خواید بگیریدش، برید بگیرید. این همه مقدمه چینی نمی خواد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
22
62
پاسخ
احمدی نژاد کجایی
خودت نشون بده
پناهنده شدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
45
130
پاسخ
هاشمی رفسنجانی خدا بیامرز گفت من خطر این آدم رو اعلام می کنم. اما...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
کل بدختی ایران زیر سر هاشمی بود چون نمیتونست تحمل کنه احمدی نژاد قدرت رو ازشون گرفته همین. کشورو سال ۸۸ به آتش کشیدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هاشمی و خانواده اش هم مثل احمدی نژاد به کشور ضرر زدند.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
13
7
پاسخ
بازداشت کنید کلا نمک دان شکستن در ژنتیک ایرانی هرکی بیشتر میخوره و بیشتر بهش لطف میشه بیشتر خیانت میکنه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
10
15
پاسخ
همین دوتا ویدیو یعنی از حمله خبر داشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
32
16
پاسخ
احمدی نژاد همیشه به فکر مستضعفآ وبه مشکلات مردم می رسید حتی برای مردم یارانه هم گذاشت
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