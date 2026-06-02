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حریف ایران پیش از جام جهانی کدام تیم است؟

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود پیش از جام جهانی به مصاف تیم ملی گرنادا خواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۵۵
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حریف ایران پیش از جام جهانی کدام تیم است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی فوتبال ایران مذاکراتی را با فدراسیون گرانادا داشته تا در صورت امکان دیداری دوستانه قبل از جام جهانی با این تیم داشته باشد.

پیش از این قرار بود که تیم ملی در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از شروع مسابقات جام جهانی در کشور آمریکا به مصاف پورتوریکو برود، اما با توجه به اینکه کمپ تیم ملی به تیخوانا مکزیک منتقل شد، این دیدار لغو شد.

دیدار احتمالی تیم ملی فوتبال برابر گرانادا پشت در‌های بسته برگزار خواهد شد. گرانادا تیم رده ۱۶۳ رنکینگ فیفا است.

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