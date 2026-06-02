قطر به دنبال میانجیگری برای کاهش تنش در لبنان

طبق برخی اطلاعات منتشر شده، در چند روز گذشته و همزمان با تحولات میدانی، دوحه رایزنی‌های دیپلماتیک را به عنوان بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای خود برای کاهش تنش و رسیدن به آتش‌بس افزایش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قطر از طریق اقدامات و رایزنی‌های فشرده با طرف آمریکایی، تلاش‌های دیپلماتیکی را با هدف مهار تشدید نظامی و توقف جنگ در لبنان آغاز کرده و جمعی از مسؤولان این کشور از ظهر یکشنبه رایزنی‌های گسترده‌ای را با برخی مسؤولان واشنگتن در راستای حمایت از تلاش‌ها برای آتش‌بس و جلوگیری از گسترش رویارویی نظامی در منطقه انجام دادند.

به نوشته روزنامه «المدن» چاپ لبنان، این اقدامات در سایه تشدید تنش‌های میدانی و در چارچوب استمرار تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از پیامد‌های تشدید تنش علیه لبنان و منطقه انجام شدند.

طبق اطلاعات، ظهر دوشنبه پس از بیانیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در آن برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت اعلام آمادگی کرده بود، بار دیگر این رایزنی‌ها شدت یافتند و مسؤولان قطری خواستار مداخله آمریکا برای جلوگیری از این حمله شدند.

داده‌ها نشان می‌دهد قطر این روند را پس از رایزنی تلفنی «طارق متری» معاون نخست‌وزیر این کشور با «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» وزیر مشاور وزارت خارجه آن در چارچوب هماهنگی میان ۲ طرف برای حمایت از تلاش‌ها برای توقف جنگ آغاز کرد.

فرستاده نبیه بری در دوحه

در همین راستا، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان یکشنبه «علی حسن خلیل» معاون سیاسی خود را به قطر فرستاد تا از نقش‌آفرینی دوحه در متوقف کردن جنگ علیه لبنان و کمک به موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا مطلع شود.

قرار است فرستاده بری، امروز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات و تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش و رسیدن به یک توافق آتش‌بس، دیدار‌هایی با مسؤولان قطری به ویژه «محمد بن عبد الرحمان آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور داشته باشد.

یک دیپلمات قطری نیز در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «الجزیره» فاش کرد که بودجه برای کمک به تثبیت آتش‌بس در لبنان از یکشنبه وارد روند میانجیگری شده است.

این منبع اظهار کرد: قطر با هدف کاهش تنش در جنوب لبنان، رایزنی‌ها با طرف آمریکایی را آغاز کرد.

پس از تهدید‌های روز دوشنبه کابینه رژیم صهیونیستی درباره حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، قطر رایزنی‌های خود را ازسرگرفت.

منبع یاد شده گفت: واشنگتن پس از تماس ترامپ با نتانیاهو، به طرف قطری اعلام کرد که انجام حملات هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت متوقف شد.