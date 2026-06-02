صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطر به دنبال میانجیگری برای کاهش تنش در لبنان

طبق برخی اطلاعات منتشر شده، در چند روز گذشته و همزمان با تحولات میدانی، دوحه رایزنی‌های دیپلماتیک را به عنوان بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای خود برای کاهش تنش و رسیدن به آتش‌بس افزایش داده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۵۴
| |
197 بازدید
قطر به دنبال میانجیگری برای کاهش تنش در لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قطر از طریق اقدامات و رایزنی‌های فشرده با طرف آمریکایی، تلاش‌های دیپلماتیکی را با هدف مهار تشدید نظامی و توقف جنگ در لبنان آغاز کرده و جمعی از مسؤولان این کشور از ظهر یکشنبه رایزنی‌های گسترده‌ای را با برخی مسؤولان واشنگتن در راستای حمایت از تلاش‌ها برای آتش‌بس و جلوگیری از گسترش رویارویی نظامی در منطقه انجام دادند.

به نوشته روزنامه «المدن» چاپ لبنان، این اقدامات در سایه تشدید تنش‌های میدانی و در چارچوب استمرار تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از پیامد‌های تشدید تنش علیه لبنان و منطقه انجام شدند.

طبق اطلاعات، ظهر دوشنبه پس از بیانیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در آن برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت اعلام آمادگی کرده بود، بار دیگر این رایزنی‌ها شدت یافتند و مسؤولان قطری خواستار مداخله آمریکا برای جلوگیری از این حمله شدند.

داده‌ها نشان می‌دهد قطر این روند را پس از رایزنی تلفنی «طارق متری» معاون نخست‌وزیر این کشور با «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» وزیر مشاور وزارت خارجه آن در چارچوب هماهنگی میان ۲ طرف برای حمایت از تلاش‌ها برای توقف جنگ آغاز کرد.

فرستاده نبیه بری در دوحه

در همین راستا، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان یکشنبه «علی حسن خلیل» معاون سیاسی خود را به قطر فرستاد تا از نقش‌آفرینی دوحه در متوقف کردن جنگ علیه لبنان و کمک به موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا مطلع شود.

قرار است فرستاده بری، امروز سه‌شنبه برای بررسی آخرین تحولات و تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش و رسیدن به یک توافق آتش‌بس، دیدار‌هایی با مسؤولان قطری به ویژه «محمد بن عبد الرحمان آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور داشته باشد.

یک دیپلمات قطری نیز در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «الجزیره» فاش کرد که بودجه برای کمک به تثبیت آتش‌بس در لبنان از یکشنبه وارد روند میانجیگری شده است.

این منبع اظهار کرد: قطر با هدف کاهش تنش در جنوب لبنان، رایزنی‌ها با طرف آمریکایی را آغاز کرد.

پس از تهدید‌های روز دوشنبه کابینه رژیم صهیونیستی درباره حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، قطر رایزنی‌های خود را ازسرگرفت.

منبع یاد شده گفت: واشنگتن پس از تماس ترامپ با نتانیاهو، به طرف قطری اعلام کرد که انجام حملات هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت متوقف شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
الجزیره لبنان نبیه بری میانجیگری میانجی قطر
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگنده‌های اسرائیل
مذاکره‌ای که ۲ساعته جواب داد
جزییات تماس تلفنی دیروز ترامپ به نتانیاهو
فشار مرگبار ترامپ بر عمان برای انتخاب یک طرف!
هشدار آتشین چین به تل‌آویو!
چرا ایران بر آتش بس لبنان به عنوان بخشی مهم از مذاکرات با آمریکا تأکید دارد؟
عقب‌نشینی دشمن فقط با زبان قدرت؛ از ضاحیه تا آتش‌بس
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m6U
tabnak.ir/005m6U