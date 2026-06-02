رد اتهامات شهروند عراقی در دادگاه فدرال نیویورک

یک شهروند عراقی که گفته شده عضو ارشد «کتائب حزب‌الله عراق» است، در جلسه دادگاه فدرال منهتن نیویورک، تمام اتهامات وارد شده علیه خود مبنی بر توطئه برای انجام حملات تروریستی در ایالات متحده، کانادا و اروپا را رد و اعلام کرد: «ما در شرایط جنگی هستیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد باقر الساعدی»، شهروند عراقی، پس از آن سخن گفت که اندرو دالاک، وکیل وی با صدور لایحه‌ای از طرف او نسبت به هشت فقره اتهام سنگین از جمله «توطئه برای ارائه پشتیبانی مالی به کتائب حزب‌الله» اعلام برائت کرد.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، الساعدی در اولین اظهارات خود در دادگاه، از طریق مترجم اعلام کرد: «من بی‌گناه هستم و ما در وضعیت جنگی به سر می‌بریم.»

او افزود: «کودکان با موشک‌های شما کشته می‌شوند.»

الساعدی هنگام بیان این اظهارات دستش را به سمت مکانی که قاضی کالن مک‌ماهون و دادستان‌های دفتر دادستانی فدرال منهتن نشسته بودند، اشاره کرد.

الساعدی در جلسه دادگاه لباس زندان بر تن داشت و پاهایش با پایبند بسته شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا در اواسط ماه گذشته میلادی ادعا کرد که الساعدی به اتهام «برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در ایالات متحده، کانادا و اروپا، از جمله حمله به اماکن و زیرساخت‌های یهودیان» بازداشت شده است.

در همین راستا، «کاش باتل»، مدیر اداره تحقیقات فدرال در کنفرانسی خبری مدعی شد که الساعدی یک «هدف با ارزش بالا» است که مسؤولیت عملیات‌های تروریستی گسترده در سطح جهانی را بر عهده دارد.

این در حالی است که واشنگتن «کتائب حزب‌الله عراق» را به اتهام انجام حملات مکرر با پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و منطقه غرب آسیا، در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، الساعدی (۳۲ ساله) به خاک ایالات متحده منتقل شده است، اما جزئیات دقیق مکان و زمان بازداشت او افشا نشد.

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که او در ترکیه بازداشت شده است.

باتل تأکید کرد که واحد‌های عملیاتی و نخبه این اداره، در همکاری با شرکای خارجی از چندین آژانس امنیتی دیگر، عملیات پیچیده‌ای را برای بازداشت و انتقال الساعدی به ایالات متحده انجام داده‌اند.