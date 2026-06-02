صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رد اتهامات شهروند عراقی در دادگاه فدرال نیویورک

یک شهروند عراقی که گفته شده عضو ارشد «کتائب حزب‌الله عراق» است، در جلسه دادگاه فدرال منهتن نیویورک، تمام اتهامات وارد شده علیه خود مبنی بر توطئه برای انجام حملات تروریستی در ایالات متحده، کانادا و اروپا را رد و اعلام کرد: «ما در شرایط جنگی هستیم.»
کد خبر: ۱۳۷۶۵۵۱
| |
2176 بازدید
رد اتهامات شهروند عراقی در دادگاه فدرال نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد باقر الساعدی»، شهروند عراقی، پس از آن سخن گفت که اندرو دالاک، وکیل وی با صدور لایحه‌ای از طرف او نسبت به هشت فقره اتهام سنگین از جمله «توطئه برای ارائه پشتیبانی مالی به کتائب حزب‌الله» اعلام برائت کرد.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، الساعدی در اولین اظهارات خود در دادگاه، از طریق مترجم اعلام کرد: «من بی‌گناه هستم و ما در وضعیت جنگی به سر می‌بریم.»

او افزود: «کودکان با موشک‌های شما کشته می‌شوند.»

الساعدی هنگام بیان این اظهارات دستش را به سمت مکانی که قاضی کالن مک‌ماهون و دادستان‌های دفتر دادستانی فدرال منهتن نشسته بودند، اشاره کرد.

الساعدی در جلسه دادگاه لباس زندان بر تن داشت و پاهایش با پایبند بسته شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا در اواسط ماه گذشته میلادی ادعا کرد که الساعدی به اتهام «برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی در ایالات متحده، کانادا و اروپا، از جمله حمله به اماکن و زیرساخت‌های یهودیان» بازداشت شده است.

در همین راستا، «کاش باتل»، مدیر اداره تحقیقات فدرال در کنفرانسی خبری مدعی شد که الساعدی یک «هدف با ارزش بالا» است که مسؤولیت عملیات‌های تروریستی گسترده در سطح جهانی را بر عهده دارد.

این در حالی است که واشنگتن «کتائب حزب‌الله عراق» را به اتهام انجام حملات مکرر با پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و منطقه غرب آسیا، در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، الساعدی (۳۲ ساله) به خاک ایالات متحده منتقل شده است، اما جزئیات دقیق مکان و زمان بازداشت او افشا نشد.

با این حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که او در ترکیه بازداشت شده است.

باتل تأکید کرد که واحد‌های عملیاتی و نخبه این اداره، در همکاری با شرکای خارجی از چندین آژانس امنیتی دیگر، عملیات پیچیده‌ای را برای بازداشت و انتقال الساعدی به ایالات متحده انجام داده‌اند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کتائب حزب‌الله عراق دادگاه فدرال نیویورک الساعدی
اختصاصی تابناک/ متن دو گزارش محرمانه آژانس درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران بعد از حملات/ «فقط به نیروگاه بوشهر دسترسی داریم»
عکس: تصویر همسر شهیده رهبر انقلاب در منزل پدری
عکس: خواهر هیتلر در بازداشت آمریکایی ها
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار مهیب در خیابان وال‌اسریت منهتن
در سفر عراقچی به نیویورک چه اتفاقی می‌افتد؟
تصویری از لحظات آغازین طوفان در نیویورک
ممدانی: مردم آمریکا از پرداخت اجاره‌خانه استرس دارند
عکس: اعتصاب کارگران؛ توقف بزرگ‌ترین شبکه ریلی آمریکا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۲ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۸۷ نظر)
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۵ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۱ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۴ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005m6R
tabnak.ir/005m6R