بعضی ها گفتند او در «پناهگاهی» تجملاتی زندگی می‌کند. بعضی ها از «ثروت‌های پنهان» او حرف زدند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، شاید روایت های اخیر درباره رهبر شهید انقلاب بهتر بود در زمانهای مناسب تری بیان می شد. اما واقعیت بالاخره خود را از لابلای روایت ها، نشان می دهد. حقیقت تا ابد در کتمان نمی ماند.

روایت ها هر چه باشند و هر که آنها را بر زبان بیاورد، با هر میزان اغراق و یا کم گویی همراه باشد، در اصل داستان، تاثیری نخواهد داشت. او و خدایش که می دانند آنچه در مشت داشت، مروارید بود یا گردویی ناچیز.

آن رهبری که می گفتند در زیرزمینی، پناه گرفته است، بر روی زمین خدا، خونش ریخته می شود و شهید می شود. روزی دیگر و پیشتر می گفتند از ثروت انبوهش و حالا رونمایی می شود از قرض گرفتن های او برای امور جاری زندگی.

نگاهی به سابقه، جانبازی، جبهه رفتن ها، مواضع و شهادت رهبر شهید بیندازیم . به دل نبستن او به دنیا نگاه کنیم و به این پرسش پاسخ بدهیم؛ کدام باورپذیرتر است؛ روایت «قصرهای پنهان» و ثرورت های تاریخی یا تصویر مردی که هیچ ادعایی ندارد، از مستضعف سخن می گوید، برترین کتابهای دنیا را خوانده است، برترین شاعران ایران را نقد علمی می کند، تا آستانه شهادت خود را بروز با تحولات دنیا نگه می دارد و مادیات برای او هیچ است؟

بعد ها تاریخ احتمالا روایت های عالمانه و دقیق تر را تشخیص دهد. اما آنچه مسلم است این است که رهبر شهید آنقدر بزرگ بود که کوچک زندگی کند.

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