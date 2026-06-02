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جزییات تماس تلفنی دیروز ترامپ به نتانیاهو

ترامپ به نتانیاهو: اگر من نبودم، تا حالا در زندان بودی. منظورش هم پرونده فساد نتانیاهو و تلاش ترامپ برای صدور عفو برای او بود.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۴۸
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1421 بازدید
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جزییات تماس تلفنی دیروز ترامپ به نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ در جریان این تماس، ترامپ به نتانیاهو گفت وقتی از او خواست دست نگه دارد و حملات به بیروت را پیش نبرد، به او گفت:

اگر من نبودم، تا حالا در زندان بودی. منظورش هم پرونده فساد نتانیاهو و تلاش ترامپ برای صدور عفو برای او بود.

به‌نظر می‌رسد در بخش‌های زیادی از این تماس، لحن گفت‌و‌گو بسیار تند و حتی متشنج بوده است.

ترامپ در جریان تماس به نتانیاهو گفته بود:

برای کاری که می‌خواهی در لبنان انجام بدهی، خیلی دیوانه‌ای.

در مجموع، ترامپ به این نتیجه رسید که جنگ در لبنان، که نتانیاهو در روز‌های اخیر آن را تشدید کرده بود، می‌تواند آنچه او در قبال ایران دنبال می‌کند را تضعیف کند و توافقی را که در پی آن است به خطر بیندازد؛ بنابراین تصمیم گرفت جلوی آن را بگیرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
1
پاسخ
درسته برخلاف تصور خیلی ها این ها بهم رحم نمیکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
4
پاسخ
زرگری
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