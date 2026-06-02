پاسخ پرسپولیس به جنجال بزرگ مجوز حرفهای
به گزارش تابناک، پس از آغاز جنگ در اسفندماه و توقف مسابقات لیگ برتر به دلیل شرایط کشور، سرنوشت ادامه رقابتها در هالهای از ابهام قرار گرفت. هرچند پس از برقراری آتشبس در مقاطعی صحبت از آغاز دوباره تمرینات و از سرگیری مسابقات مطرح شد، اما در نهایت با توجه به نزدیکی جام جهانی و محدودیت زمانی موجود، تصمیم بر پایان فصل و برگزار نشدن ادامه رقابتها گرفته شد؛ تصمیمی که حالا چالش مهمی را در مسیر معرفی نمایندگان فوتبال ایران به مسابقات آسیایی ایجاد کرده است.
به گزارش ورزش سه، در این میان باشگاه پرسپولیس از همان روزهای نخست تعطیلی لیگ، خواهان برگزاری ادامه مسابقات و تعیین تکلیف قهرمان و سهمیههای آسیایی در زمین مسابقه بود. با این حال این خواسته محقق نشد و اکنون در شرایطی که زمان محدودی برای معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا باقی مانده، مسئولان فوتبال کشور باید درباره نحوه انتخاب تیمهای حاضر در رقابتهای قارهای تصمیمگیری کنند.
چند روز پیش اعلام شد که استقلال، تراکتور و سپاهان سه نماینده فوتبال ایران در آسیا خواهند بود اما عدم دریافت مجوز حرفهای AFC توسط سپاهان معادلات را تغییر داد. در شرایط فعلی باید یک تیم دیگر جایگزین سپاهان شود و این در حالی است که در جدول فعلی لیگ، چادرملو و گلگهر بالاتر از پرسپولیس قرار گرفتهاند.
شب گذشته مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال، در گفتگوی خود با برنامه فوتبال برتر اعلام کرد که پرسپولیس هیچ شانسی برای کسب سهمیه آسیایی ندارد و با توجه به معیارهای تعیینشده، تیم سوم فوتبال ایران برای حضور در آسیا از میان گلگهر و چادرملو انتخاب خواهد شد؛ اظهارنظری که بازتاب زیادی در فضای فوتبال ایران داشت.
این موضوع واکنش محسن خلیلی، معاون ورزشی پرسپولیس، را نیز به دنبال داشت و او در گفتگویی کوتاه با اشاره به صحبتهای مهدی تاج درباره تشکیل کارگروهی برای تصمیمگیری نهایی در خصوص نمایندگان ایران در آسیا، از اظهارات زارعی ابراز تعجب کرد و گفت در شرایطی که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، مشخص نیست بر چه اساسی شانس پرسپولیس به طور کامل منتفی اعلام شده است.
معاون ورزشی پرسپولیس در این باره اظهار داشت: ما صحبتهای آقای تاج و آقای زارعی را شنیدیم. من احترام خاصی برای آقای زارعی قائلم اما زمانی که صحبتهای ایشان را شنیدم، متعجب شدم که چرا وقتی آقای تاج قبل از صحبتهای ایشان درباره انتخاب نمایندگان کشور به بازیهای آسیایی صحبت کردند و گفتند در چند روز آینده یک کارگروه تشکیل و در آن تصمیمگیری میشود که نمایندگان ایران چه تیمهایی خواهند بود، ایشان اعلام کردند که پرسپولیس هیچ شانسی برای حصور در آسیا ندارد.
خلیلی در ادامه گفت: نکته دیگری که در صحبتهای ایشان جای تعجب داشت این بود که تصمیمگیری برای انتخاب نماینده ایران از بین گلگهر و چادرملو در حال انجام است اما نکته حائز اهمیت این است که ما یک بازی کمتر از گلگهر داشتیم. در واقع گلگهر یک شانس برای کسب امتیاز داشته اما این شانس به ما داده نشده و ما با یک بازی کمتر در این جایگاه قرار داریم و اگر بازی خودمان را ببریم، مسلما بالاتر از گلگهر قرار میگیریم. حتی این موضوع که درباره میانگین امتیاز صحبت شد هم جالب است، در صورتی که اگر جدول ملاک است، پرسپولیس میتوانست با یک بازی بیشتر بالاتر از گلگهر قرار بگیرد.
او با انتقاد از این اظهارات گفت: آقای زارعی، دوست خوب ما، میتوانند در حوزه حرفهای سازی و رد یا قبول مجوز تیمها صحبت کنند و حرف ایشان در خصوص اینکه پرسپولیس شانس آسیایی شدن ندارد، مایه ناراحتی هواداران بزرگ پرسپولیس شده است، چراکه اساسا در حیطه وظایف ایشان نیست که بخواهند در این زمینه تصمیم بگیرند.
خلیلی همچنین گفت: باید به خاطر داشته باشیم درباره نیمهکاره ماندن لیگ و مسئلهای که امسال با آن مواجه شدهایم، قانون پیشبینیشدهای در آییننامه برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران وجود ندارد و هر باشگاهی با توجه به شرایط، منافع خود را در این زمینه دنبال میکند و هیچ ایرادی ندارد تیمی مثل پرسپولیس با وجود رتبه فعلی در جدول، به دنبال حضور در آسیا باشد، چراکه از نظر عقلی و منطقی، فرصت حضور در بین تیمهای بالای جدول و رقابتهای آسیایی برای ما در ادامه رقابتهای لیگ فراهم بوده است. این مسئله کاملا ساده است و اصلا نیازی نیست که انقدر درباره آن صحبت کنیم.
معاون ورزشی پرسپولیس ادامه داد: اگر جدول سری آ در دو هفته آخر لیگ ایتالیا را نگاه کنید، متوجه میشوید چه تغییرات بزرگی در طول یک هفته از این رقابتها افتاد و چه مسائلی را به دنبال داشت و چه مربیان بزرگی اخراج شدند و باشگاههای بزرگی مثل میلان و یوونتوس، شرایطشان تغییر کرد. بنابراین اگر پرسپولیس روی موضوع حضور در رقابتهای آسیایی اصرار میکند، به این خاطر نیست که میخواهد حقی را ضایع کند، به این خاطر است که حق خود میداند در این زمینه تا جایی که میتواند از ابزار قانونی استفاده کند. صحبتهایی هم که ما در این زمینه کردهایم و روشهایی که ارائه دادهایم، کاملاً منطقی است و اینطور نیست که پرسپولیس بخواهد حق تیم دیگری را ضایع کند. ما فقط به دنبال احقاق حق خود هستیم و به دیگران هم کاری نداریم. باشگاههای دیگر هم مختار و مخیرند که تا جایی که میتوانند برای دریافت حق خود پیش بروند. ما هم فقط حق پرسپولیس را دنبال میکنیم و به بقیه کاری نداریم.
خلیلی گفت: ما باشگاهی هستیم که به خاطر سابقه، به خاطر حضور هوادار، به خاطر امکانات، به خاطر شرایط حرفهای سازی و موارد دیگر حق خود میدانیم که در فصلی که نیمهکاره مانده بتوانیم در رقابتهای آسیایی فصل بعد حضور پیدا کنیم و برای موفقیت کشور ایران در آسیا بجنگیم که نفعش به همه میرسد. پرسپولیس حتماً در سال آینده تیم متحول شده و بهتری خواهد بود و حتی امسال هم اگر اتفاقات فوتبالی ما را آزار نمیداد، حتماً شرایط بهتری داشتیم. با این حال همانطور که گفتم ما آییننامه خاصی برای اتمام لیگ نداریم و باید بهترین تصمیم برای نحوه معرفی تیمهای آسیایی گرفته بشود.
او در پایان تاکید کرد: ما در این زمینه از حق هواداران پرسپولیس کوتاه نخواهیم آمد و تا آخرین لحظه از حق خودمان دفاع خواهیم کرد. خیال هواداران هم راحت باشد که ما اجازه نمیدهیم تصمیمات خارج از زمین گرفته شود. همانطور که بارها اشاره کردهایم، از نظر ما پرسپولیس میتوانست در هشت بازی باقیمانده شرایط جدول را تغییر بدهد و به یکی از تیمهای بالای جدول برسد.