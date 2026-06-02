هزینه در مدارس دولتی به چه صورت است؟
بر اساس مادۀ ۱۳۳ آییننامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی بهاستثنای هزینههای مربوط با بیمۀ دانشآموزی، هزینۀ کتبدرسی و لباسکار در هنرستانها ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۴۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس مادۀ ۱۳۳ آییننامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی بهاستثنای هزینههای مربوط با بیمۀ دانشآموزی، هزینۀ کتبدرسی و لباسکار در هنرستانها ممنوع است.
کمکهای داوطلبانه مردمی به مدارس نیز صرفاً خارج از فصل ثبتنام امکانپذیر است.
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