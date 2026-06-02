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هزینه در مدارس دولتی به چه صورت است؟

بر اساس مادۀ ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی به‌استثنای هزینه‌های مربوط با بیمۀ دانش‌آموزی، هزینۀ کتب‌درسی و لباس‌کار در هنرستان‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۴۳
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879 بازدید
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هزینه در مدارس دولتی به چه صورت است؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس مادۀ ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی به‌استثنای هزینه‌های مربوط با بیمۀ دانش‌آموزی، هزینۀ کتب‌درسی و لباس‌کار در هنرستان‌ها ممنوع است.

کمک‌های داوطلبانه مردمی به مدارس نیز صرفاً خارج از فصل ثبت‌نام امکان‌پذیر است.

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هزینه مدارس دولتی بیمه دانش آموزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
4
پاسخ
وزیر آموزش و پرورش را برکنار کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
4
پاسخ
دولتی را میدونیم در مورد غیر انتفاعی بفرمایید
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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