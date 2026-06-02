هزینه در مدارس دولتی به چه صورت است؟

بر اساس مادۀ ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی به‌استثنای هزینه‌های مربوط با بیمۀ دانش‌آموزی، هزینۀ کتب‌درسی و لباس‌کار در هنرستان‌ها ممنوع است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس مادۀ ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی به‌استثنای هزینه‌های مربوط با بیمۀ دانش‌آموزی، هزینۀ کتب‌درسی و لباس‌کار در هنرستان‌ها ممنوع است.

کمک‌های داوطلبانه مردمی به مدارس نیز صرفاً خارج از فصل ثبت‌نام امکان‌پذیر است.