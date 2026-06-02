عکس: تنش در مکزیکوسیتی در آستانه جامجهانی ۲۰۲۶
در حالی که تنها چند روز تا آغاز جامجهانی باقی مانده، مکزیک بهعنوان یکی از میزبانان این رقابتها با ناآرامیهای داخلی روبهروست؛ بهطوریکه پلیس مکزیکوسیتی برای جلوگیری از رسیدن معلمان معترض به محل احداث «جشن هواداران» جامجهانی ۲۰۲۶ با آنان درگیر شد.
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برچسبها:تک عکس مکزیکوسیتی جام جهانی 2026 ناآرامی
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