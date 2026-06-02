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کد خبر: ۱۳۷۶۵۳۸
بازدید: ۲۵۲۰

عکس: تنش در مکزیکوسیتی در آستانه جام‌جهانی ۲۰۲۶

در حالی که تنها چند روز تا آغاز جام‌جهانی باقی مانده، مکزیک به‌عنوان یکی از میزبانان این رقابت‌ها با ناآرامی‌های داخلی روبه‌روست؛ به‌طوری‌که پلیس مکزیکوسیتی برای جلوگیری از رسیدن معلمان معترض به محل احداث «جشن هواداران» جام‌جهانی ۲۰۲۶ با آنان درگیر شد.

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برچسب‌ها:
تک عکس مکزیکوسیتی جام جهانی 2026 ناآرامی‌
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.