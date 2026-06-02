ترافیک سنگین در چالوس و ورودیهای پایتخت
سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور (۱۲خردادماه)، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال) و محدوده سیاهبیشه سنگین گزارش شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حد فاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه–تهران نیز در محدوده نسیمشهر و حد فاصل رضیآباد تا احمدآباد مستوفی، بار ترافیکی سنگین مشاهده میشود.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به پایتخت، تصریح کرد: محور شهریار–تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است و در بزرگراه ورامین–تهران نیز محدوده قلعهنو دارای بار ترافیکی سنگین است.
وی درباره وضعیت سایر محورهای کشور گفت: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: برابر آخرین گزارشهای دریافتی، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط آب و هوایی در این مسیرها پایدار است.
سرهنگ محبی در پایان با اشاره به محدودیتهای تردد در جادهها، اعلام کرد: محور پاتاوه–دهدشت به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور همچنان مسدود بوده و رانندگان باید برای سفرهای خود مسیرهای جایگزین را مدنظر قرار دهند.