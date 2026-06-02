قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سهشنبه ۱۲ خرداد
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش 49 دلاری نسبت به روز گذشته، 4,537 (چهار هزار و پانصد و سی و هفت) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۷۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید.
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