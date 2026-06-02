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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۳۶
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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد

 به گزارش تابناک؛ طلا   ۱۸ عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 49 دلاری نسبت به روز گذشته، 4,537 (چهار هزار و پانصد و سی و هفت) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۷۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید‌.

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