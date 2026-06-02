تجمع اعتراضی دانشآموزان مقابل وزارت آموزشوپرورش
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ گروهی از دانشآموزان صبح امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش، خواستار بازنگری در نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که به گفته دانشآموزان، شرایط ناشی از جنگ و بلاتکلیفی در زمان برگزاری آزمونها، امکان برنامهریزی و آمادگی مناسب برای امتحانات نهایی و کنکور را از آنها گرفته است.
تاثیر قطعی معدل؛ تصمیمی که سهم آن به ۶۰ درصد رسید
طی سالهای گذشته روند پذیرش دانشجو در کشور دستخوش تغییرات مهمی شد. یکی از مهمترین این تغییرات، افزایش نقش سوابق تحصیلی در نتایج کنکور بود. در نهایت و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی به صورت قطعی در کنکور اعمال شد و سهم آن به ۶۰ درصد رسید؛ سهمی که بر پایه نمرات امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم محاسبه میشود.
به همین دلیل، امتحانات نهایی در سالهای اخیر به اندازه کنکور برای دانشآموزان اهمیت پیدا کرده و نمرات آنها میتواند نقش تعیینکنندهای در سرنوشت تحصیلی داوطلبان داشته باشد.
تجمع اعتراضی دانشآموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش: در شرایط جنگی چگونه درس میخواندیم؟ / «حداقل تاثیر قطعی معدل را بردارید»
بلاتکلیفی آزمونها در سایه شرایط جنگی
دانشآموزان معترض میگویند از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز شرایط جنگی، روند مطالعه و آمادگی آنها با اختلال جدی مواجه شده است. این در حالی است که تا امروز نیز زمان دقیق برگزاری امتحانات نهایی و همچنین کنکور به طور قطعی مشخص نشده و این موضوع بر نگرانی داوطلبان افزوده است.
یکی از دانشآموزان حاضر در تجمع به خبرنگار خبرآنلاین گفت: «در شرایط جنگی که سپری میکنیم و نمیدانیم پایان آن چه خواهد شد، از ما خواسته شد خودمان را برای امتحانات نهایی و کنکور آماده کنیم. درس خواندن در این شرایط بسیار سخت بود و حالا نگران تاثیر قطعی معدل در نتیجه کنکور هستیم.»
او افزود: «درخواست ما این است که دستکم برای کنکور امسال، تاثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت مثبت محاسبه شود و تاثیر قطعی نداشته باشد.»
نگرانی یازدهمیها از کنکور سال آینده
در میان تجمعکنندگان، دانشآموزان پایه یازدهم نیز حضور دارند؛ دانشآموزانی که اگرچه داوطلب کنکور امسال نیستند، اما نگران تاثیر نمرات امتحانات نهایی امسال بر کنکور سال آینده هستند.
آنها معتقدند شرایط جنگی و تعویق آزمونها فرصت کافی برای آمادگی مطلوب را از آنها گرفته است. به همین دلیل خواستار آن هستند که نمرات امتحانات نهایی امسال برای دانشآموزان پایه یازدهم به صورت تاثیر مثبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با آرامش بیشتری برای کنکور سال آینده برنامهریزی و مطالعه کنند.
از وزارت آموزش و پرورش تا شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشآموزان در ادامه برای بیان مطالبات خود مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تجمع خود ادامه دادند.
دانش آموزی که در هر شرایط زحمتشو کشیده، چرا باید زحماتش هدر بره؟ چون یه عده به بهانه آنلاین شدن از زیر کار در رفتن؟
از قبل اعلام شده بوده و باید طبق تصمیم قبلی جلو بره
کسی که دغدغه داره کم کاری نمیکنه،مایی که پشت کنکوری هستیم اصلا سابقه یازدهم نداریم،تو اگه خودت دستت تو کار نباشه و واقعاا درس خوندی و نمره خوب داری و تلاش کردی به اصطلاح خودت،درصدش رو بگیر نوش جونت
وقتی گفتن استرس کنکور و میخوان کم کنن،باید کم بشه نه صد برابر بشه
کسی که مجبوره بازدهم رو بره امتحان بده تو کمتر از یک ماه هر روز باید امتحان بده
برو بشین سر درسات کم کاری نکن
درس خوانده
در کنکور هم نتیجه درس خواندن یا نخواندن ش مشخص می شه
اینطور نیست که فقط در آزمون نهایی نمره بیاورد بعد در کنکور نیاورد
شرایط برای همه یکسان بوده. برداشتن ضریب تأثیر بسیار ناعادلانه است.
جنگ و کلاس انلاین برای همه بوده و بهانه برای اوناییه که کار نکردند
کسانی که زحمت کشیدند نباید نادیده گرفته بشن