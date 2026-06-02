در حالی که تاثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل در کنکور به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نتیجه داوطلبان تبدیل شده، دانش‌آموزان معترض می‌گویند شرایط جنگی و بلاتکلیفی آزمون‌ها فرصت آمادگی عادلانه را از آنها گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ گروهی از دانش‌آموزان صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش، خواستار بازنگری در نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که به گفته دانش‌آموزان، شرایط ناشی از جنگ و بلاتکلیفی در زمان برگزاری آزمون‌ها، امکان برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب برای امتحانات نهایی و کنکور را از آنها گرفته است.

تاثیر قطعی معدل؛ تصمیمی که سهم آن به ۶۰ درصد رسید

طی سال‌های گذشته روند پذیرش دانشجو در کشور دستخوش تغییرات مهمی شد. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، افزایش نقش سوابق تحصیلی در نتایج کنکور بود. در نهایت و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی به صورت قطعی در کنکور اعمال شد و سهم آن به ۶۰ درصد رسید؛ سهمی که بر پایه نمرات امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم محاسبه می‌شود.

به همین دلیل، امتحانات نهایی در سال‌های اخیر به اندازه کنکور برای دانش‌آموزان اهمیت پیدا کرده و نمرات آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت تحصیلی داوطلبان داشته باشد.

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش: در شرایط جنگی چگونه درس می‌خواندیم؟ / «حداقل تاثیر قطعی معدل را بردارید»

بلاتکلیفی آزمون‌ها در سایه شرایط جنگی

دانش‌آموزان معترض می‌گویند از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز شرایط جنگی، روند مطالعه و آمادگی آنها با اختلال جدی مواجه شده است. این در حالی است که تا امروز نیز زمان دقیق برگزاری امتحانات نهایی و همچنین کنکور به طور قطعی مشخص نشده و این موضوع بر نگرانی داوطلبان افزوده است.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در تجمع به خبرنگار خبرآنلاین گفت: «در شرایط جنگی که سپری می‌کنیم و نمی‌دانیم پایان آن چه خواهد شد، از ما خواسته شد خودمان را برای امتحانات نهایی و کنکور آماده کنیم. درس خواندن در این شرایط بسیار سخت بود و حالا نگران تاثیر قطعی معدل در نتیجه کنکور هستیم.»

او افزود: «درخواست ما این است که دست‌کم برای کنکور امسال، تاثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت مثبت محاسبه شود و تاثیر قطعی نداشته باشد.»

نگرانی یازدهمی‌ها از کنکور سال آینده

در میان تجمع‌کنندگان، دانش‌آموزان پایه یازدهم نیز حضور دارند؛ دانش‌آموزانی که اگرچه داوطلب کنکور امسال نیستند، اما نگران تاثیر نمرات امتحانات نهایی امسال بر کنکور سال آینده هستند.

آنها معتقدند شرایط جنگی و تعویق آزمون‌ها فرصت کافی برای آمادگی مطلوب را از آنها گرفته است. به همین دلیل خواستار آن هستند که نمرات امتحانات نهایی امسال برای دانش‌آموزان پایه یازدهم به صورت تاثیر مثبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با آرامش بیشتری برای کنکور سال آینده برنامه‌ریزی و مطالعه کنند.

از وزارت آموزش و پرورش تا شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانش‌آموزان در ادامه برای بیان مطالبات خود مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تجمع خود ادامه دادند.