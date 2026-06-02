صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش‌وپرورش

در حالی که تاثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل در کنکور به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نتیجه داوطلبان تبدیل شده، دانش‌آموزان معترض می‌گویند شرایط جنگی و بلاتکلیفی آزمون‌ها فرصت آمادگی عادلانه را از آنها گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۳۵
| |
5570 بازدید
|
۲۸

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش‌وپرورش

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ گروهی از دانش‌آموزان صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با حضور مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش، خواستار بازنگری در نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور شدند. این تجمع در حالی برگزار شد که به گفته دانش‌آموزان، شرایط ناشی از جنگ و بلاتکلیفی در زمان برگزاری آزمون‌ها، امکان برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب برای امتحانات نهایی و کنکور را از آنها گرفته است.

تاثیر قطعی معدل؛ تصمیمی که سهم آن به ۶۰ درصد رسید

طی سال‌های گذشته روند پذیرش دانشجو در کشور دستخوش تغییرات مهمی شد. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، افزایش نقش سوابق تحصیلی در نتایج کنکور بود. در نهایت و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی به صورت قطعی در کنکور اعمال شد و سهم آن به ۶۰ درصد رسید؛ سهمی که بر پایه نمرات امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم محاسبه می‌شود.

به همین دلیل، امتحانات نهایی در سال‌های اخیر به اندازه کنکور برای دانش‌آموزان اهمیت پیدا کرده و نمرات آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت تحصیلی داوطلبان داشته باشد.

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش و پرورش: در شرایط جنگی چگونه درس می‌خواندیم؟ / «حداقل تاثیر قطعی معدل را بردارید»

بلاتکلیفی آزمون‌ها در سایه شرایط جنگی

دانش‌آموزان معترض می‌گویند از اسفندماه سال گذشته و همزمان با آغاز شرایط جنگی، روند مطالعه و آمادگی آنها با اختلال جدی مواجه شده است. این در حالی است که تا امروز نیز زمان دقیق برگزاری امتحانات نهایی و همچنین کنکور به طور قطعی مشخص نشده و این موضوع بر نگرانی داوطلبان افزوده است.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در تجمع به خبرنگار خبرآنلاین گفت: «در شرایط جنگی که سپری می‌کنیم و نمی‌دانیم پایان آن چه خواهد شد، از ما خواسته شد خودمان را برای امتحانات نهایی و کنکور آماده کنیم. درس خواندن در این شرایط بسیار سخت بود و حالا نگران تاثیر قطعی معدل در نتیجه کنکور هستیم.»

او افزود: «درخواست ما این است که دست‌کم برای کنکور امسال، تاثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به صورت مثبت محاسبه شود و تاثیر قطعی نداشته باشد.»

نگرانی یازدهمی‌ها از کنکور سال آینده

در میان تجمع‌کنندگان، دانش‌آموزان پایه یازدهم نیز حضور دارند؛ دانش‌آموزانی که اگرچه داوطلب کنکور امسال نیستند، اما نگران تاثیر نمرات امتحانات نهایی امسال بر کنکور سال آینده هستند.

آنها معتقدند شرایط جنگی و تعویق آزمون‌ها فرصت کافی برای آمادگی مطلوب را از آنها گرفته است. به همین دلیل خواستار آن هستند که نمرات امتحانات نهایی امسال برای دانش‌آموزان پایه یازدهم به صورت تاثیر مثبت در نظر گرفته شود تا بتوانند با آرامش بیشتری برای کنکور سال آینده برنامه‌ریزی و مطالعه کنند.

از وزارت آموزش و پرورش تا شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانش‌آموزان در ادامه برای بیان مطالبات خود مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تجمع خود ادامه دادند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تجمع دانش آموزان تاثیر معدل امتحانات نهایی سوابق تحصیلی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برگزاری حضوری امتحانات نهایی به شرط مجوز شعام
زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد
فریده سپاه منصور: از رضا پهلوی و ترامپ عصبانی بودم
نحوه برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد
رسول نجفیان: دشمنانِ بی‌همه چیز می‌خواستند مردم را به جان هم بیندازند
جزئیات ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس سراسر کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۸
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
15
55
پاسخ
سلام تاثیر معدل یازدهم را حذف کنید از کنکور امسال
پاسخ ها
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چرا؟
دانش آموزی که در هر شرایط زحمتشو کشیده، چرا باید زحماتش هدر بره؟ چون یه عده به بهانه آنلاین شدن از زیر کار در رفتن؟
از قبل اعلام شده بوده و باید طبق تصمیم قبلی جلو بره
مینا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
به هزاران دلیل،تو خودت معلوم نیست کی هستی که داری اینحوری حرف میزنی
کسی که دغدغه داره کم کاری نمیکنه،مایی که پشت کنکوری هستیم اصلا سابقه یازدهم نداریم،تو اگه خودت دستت تو کار نباشه و واقعاا درس خوندی و نمره خوب داری و تلاش کردی به اصطلاح خودت،درصدش رو بگیر نوش جونت

وقتی گفتن استرس کنکور و میخوان کم کنن،باید کم بشه نه صد برابر بشه
کسی که مجبوره بازدهم رو بره امتحان بده تو کمتر از یک ماه هر روز باید امتحان بده

برو بشین سر درسات کم کاری نکن
ماهان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بنده خودم در تجمعات حضور داشتم، اگر شما هم اونجا بودید متوجه این موضوع میشدید که دانش آموزان هرگز تنبل نبودند و شرایط سخت کشور یعنی جنگ و اعتراضات تاثیر بزرگی روی انگیزه و امید دانش آموزان برای مطالعه داشته. با توجه به وضعیت، دانش آموزان خواستار لغو نهایی شدن امتحانات شدند. با این کار نه تنها زحمات دانش آموزان هدر نمی‌رود، بلکه فرصت دوباره ای به آنها داده میشود تا سال تحصیلی خود را به اتمام برسانند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سلام موافقم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دانش آموز زحمت کشیده
درس خوانده
در کنکور هم نتیجه درس خواندن یا نخواندن ش مشخص می شه
اینطور نیست که فقط در آزمون نهایی نمره بیاورد بعد در کنکور نیاورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
56
19
پاسخ
خیلی ها زحمت کشیدند.
شرایط برای همه یکسان بوده. برداشتن ضریب تأثیر بسیار ناعادلانه است.
پاسخ ها
علی شکویی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چیزی به اسم برداشتن ضریب تأثیر نداریم قراره تاثیر مثبتم بشه .اگر شما در حد ابتدایی سواد ریاضی داشتی باشید متوجه میشید که نمره خوب یازدهم شما باعث افزایش تراز دوازدهم میشه و نمره پایین تر یازدهم باعث پایین اومدن تراز میانگین دوازدهم نمیشه!خیلی سادس
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
65
17
پاسخ
طبق برنامه و تصمیم از قبل اعلام شده باید انجام بشه.
جنگ و کلاس انلاین برای همه بوده و بهانه برای اوناییه که کار نکردند
کسانی که زحمت کشیدند نباید نادیده گرفته بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
58
21
پاسخ
آمار تنبلها و از زیرکار درروها خیلی بیشتره . بقیه شان کجا هستند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
43
پاسخ
در تعجبم از کامنتها ، یا کنکوری نیستید یا نمیدونید معنی تاثیر مثبت چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
34
پاسخ
فرآیند اصلاح ورقه آزمون های تشریحی نهایی با هدف پذیرش در دانشگاه، به هیچ وجه منصفانه نیست. بهترین و عادلانه ترین روش همون برگشت به کنکور تستی است.
پاسخ ها
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
احسنت . زیر ساخت مناسب برای آزمون کتبی نداریم . من معلمی با ۳۰ سال سابقه هستم . دانش آنوزی داشتم که نمره آزمون نهایی ایشون بعد اعتراض چهار و تیم نمره افزایش داشت . در حالیکه ۲۵/. اشتباه میتونه زندگی و آینده یک نفر رو تغییر بده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
11
پاسخ
کمی هم از عدالت پذیرش در کنکور 68 صحبت کنید. کاهش 5 منطقه به سه منطقه. وجود ضریب جنسیتی در پذیرش رشته پزشکی و سهمیه های نجومی که قابل روایت نیست
اسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
29
پاسخ
تاثیر معدل بی عدالتی توشرایط جنگی وکسایی که پول دارن کلاس های مختلف می رن بی پولها بدبختن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
35
14
پاسخ
جالبه اینها به سهمیه های کنکور اعتراض ندارند و از روی تنبلی خواهان مجازی شدن هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
پشت اینها مافیای کنکور است . امروز در خارج از آموزش و پرورش دم و دستگاهی دارند که کل آموزش و پرورش رسمی کشور را یکجا می بلعد . تلویزیون ، بیلبوردهای شهری و البته فضای مجازی کامل در اختیارشان هست . اجیر کردن چند تا بچه برای شلوغ کردن جلوی ساختمان وزارت برایشان کاری بسیار آسان است . ده ها هزار میلیارد گردش مالی ، شوخی نیست .
دانش آموز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
41
پاسخ
کاملا معلومه شماهایی که کامنت گذاشتین یازدهم قطعی بمونه دانش آموز نیستین
پاسخ ها
الهام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
من که کنکوری ۱۴۰۳ هستم و به خاطر هدفم پشت کنکور موندم چ جور باید ۱۶ تا امتحان در ۱۶ روز بدم تاثیر یازدهم باید مثبت بشه خیلی ناعادلانه هست ن این که دانش اموزهای تنبل درخواست می‌کنند بلکه ما هم زرنگ بودیم و پای هدفمون ایستادیم
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m6B
tabnak.ir/005m6B