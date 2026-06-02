اخبار سرقت، زورگیری و قاپ‌زنی از صفحه حوادث حذف شدنی نیست؛ پلیس با اعلام خبر اجرای یک عملیات سراسری می‌گوید که با اجرای طرح‌های هوشمند دستگیری سارقان افزایش داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جانشین پلیس آگاهی فراجا سردار فرامرز به گذر می‌گوید که کارآگاهان در یک عملیات ضربتی موفق شدند با اجرای طرح سراسری مبارزه با سرقت منزل ۲۵۹ سارق حرفه‌ای را در مخفیگاهشان زمین‌گیر کنند.

روز گذشته پلیس از انهدام باند سیاه‌پوشان در شهریار و دستگیری ۵ سارق حرفه‌ای با ۴۰ فقره سرقت و همچنین کشف یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در مخفیگاه متهمان خبر داده بود.

تا پیش از اجرای طرح اخیر روندِ کاهشی ۳.۸ درصدی در کشف سرقت‌های منزل وجود داشت. سردار به گذر می‌گوید که با طراحی و اجرای این طرحِ ضربتی ۳ روزه در سراسر کشور، نه تنها این روندِ منفی را متوقف کردیم، بلکه موفق شدیم شاخص کشف را به ۲.۴ درصد افزایش دهیم. این آمار نشان می‌دهد که پلیس آگاهی برای هر نوع "کُدِ تبهکارانه" در کشور، پاسخ فنی و عملیاتی دارد.