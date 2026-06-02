جشن تولد عابدزاده در آمریکا با کیک پرسپولیس
تصویر جالبی از جشن تولد احمدرضا عابدزاده منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۸| |
11766 بازدید
به گزارش تابناک؛ احمدرضا عابدزاده، اسطوره فوتبال ایران تولد ۶۰ سالگی خود را جشن گرفت. نکته جالب قرار گرفتن لوگوی پرسپولیس روی کیک تولد عابدزاده بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
صد و بیست ساله بشی، مبارکه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چیزی که الان دغدغه زندگی من است پول سیب زمینی است نه کیک عابدازاده
کمر ما از گرونی شکسته شده
کمر ما از گرونی شکسته شده
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟