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جشن تولد عابدزاده در آمریکا با کیک پرسپولیس

تصویر جالبی از جشن تولد احمدرضا عابدزاده منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۸
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11766 بازدید
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۱۱

جشن تولد عابدزاده در آمریکا با کیک پرسپولیس

 

به گزارش تابناک؛ احمدرضا عابدزاده، اسطوره فوتبال ایران تولد ۶۰ سالگی خود را جشن گرفت. نکته جالب قرار گرفتن لوگوی پرسپولیس روی کیک تولد عابدزاده بود.

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جشن تولد احمدرضا عابدزاده پرسپولیس تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
19
پاسخ
صد و بیست ساله بشی، مبارکه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
همه یه طرف ،ستاره ی جعلی روی لوگو یه طرف!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
16
پاسخ
عقاب اسیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
40
پاسخ
چیزی که الان دغدغه زندگی من است پول سیب زمینی است نه کیک عابدازاده
کمر ما از گرونی شکسته شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
25
پاسخ
چرا تیم سوگلی همه رفتند آمریکا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
13
پاسخ
تنت سلامت سلطان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
14
پاسخ
پیر نشو عقاب ...
احمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
12
پاسخ
مبارکه ایشالا ۱۲۰ ساله بشی
انسانیت
|
Australia
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
11
پاسخ
همیشه سلامت تن درست پیروز باشی عقاب آسیا دوستت داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
10
پاسخ
چقدر دوستت دارم پسر .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
عشق
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