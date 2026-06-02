چالشهای کادر فنی برای ترکیب تیم ملی
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اعلام فهرست نهایی تیم ملی بهمعنای پایان رقابت نیست، بلکه آغاز مرحلهای حساستر است؛ رقابت برای ورود به ترکیب اصلی. در سطح جام جهانی، تفاوت میان موفقیت و ناکامی اغلب در جزئیات تاکتیکی و انتخابهای نهایی کادر فنی رقم میخورد. در چنین شرایطی، چند منطقه کلیدی در زمین وجود دارد که میتواند مستقیماً بر سرنوشت تیم ملی اثر بگذارد.
جناح راست دفاع؛ رضاییان یا حردانی؟
در سمت راست خط دفاع، رامین رضاییان با ویژگیهای هجومی و تجربه بالای بینالمللی، یک مدافع - وینگر کامل محسوب میشود. توانایی او در ارسالهای دقیق، شوتزنی و حضور در فاز حمله، میتواند در بازیهای بسته گرهگشا باشد.
در سوی دیگر، صالح حردانی بازیکنی با تمرکز بیشتر بر وظایف دفاعی است، موضوعی که کمتر در مورد رضاییان دیده میشود. او نظم تاکتیکی بالاتری دارد و کمتر ریسک میکند. در مسابقاتی که تیم ملی نیاز به انسجام دفاعی بیشتری دارد، حضور او میتواند تعادل ساختاری تیم را حفظ کند. این دوئل در واقع انتخاب میان «ریسک هجومی» و «امنیت دفاعی» است.
ساختار هافبک میانی؛ یک پست، سه نقش متفاوت
برخلاف سایر پستها، خط هافبک دفاعی تیم ملی یک رقابت ساده دو نفره نیست، بلکه یک ساختار ترکیبی است که بسته به شرایط بازی تغییر میکند. سعید عزتاللهی در این میان نقش ستون اصلی را دارد. او هافبک تعادلی تیم است؛ بازیکنی که وظیفه اصلیاش حفظ انسجام، قطع حملات حریف و کنترل ریتم بازی در فاز دفاعی است. عزتاللهی معمولاً در موقعیتهایی قرار میگیرد که تیم تحت فشار است و نیاز به یک لنگر مطمئن در میانه میدان دارد. البته که این بازیکن ذاتا چابکی بالایی ندارد و در حملات سریع و ضدحملات حریف باید بیشتر دقت عمل داشته باشد.
در کنار عزتاللهی، روزبه چشمی یک بازیکن چندمنظوره و تاکتیکی است. او میتواند هم در نقش هافبک دفاعی و هم بهعنوان مدافع میانی ایفای نقش کند. این انعطافپذیری باعث میشود چشمی بیشتر یک «ابزار تاکتیکی» برای تغییر ساختار تیم در طول بازی باشد تا یک گزینه ثابت. به این موضوع هم باید توجه کرد که این بازیکن دچار مصدومیت شده و مشخص نیست چه شرایطی خواهد داشت.
از سوی دیگر، محمد قربانی گزینهای برای تغییر ریتم بازی است. او با دوندگی بالا، پرس شدید و انرژی جوانی، زمانی وارد زمین میشود که تیم نیاز به فشار بیشتر در میانه میدان دارد.در نتیجه، در این پست با یک دوئل ساده مواجه نیستیم، بلکه با یک مثلث تاکتیکی روبهرو هستیم که بسته به حریف و شرایط مسابقه، نقش هر بازیکن تغییر میکند.
خط حمله دوم؛ ترابی یا قایدی؟
در کنار مهدی طارمی، انتخاب وینگرها اهمیت بالایی دارد. مهدی ترابی بازیکنی با هوش تاکتیکی بالا و توانایی بازی در فضاهای فشرده است. او در کنترل ریتم بازی و ایجاد موقعیت از طریق پاسهای کوتاه و تصمیمات دقیق نقش مهمی دارد.در مقابل، مهدی قایدی بازیکنی کاملاً متفاوت است؛ سرعت بالا، دریبلزنی و توانایی ایجاد برتری فردی از ویژگیهای اصلی اوست. حضور قایدی میتواند در ضدحملات و تغییر جریان بازی بسیار مؤثر باشد. این دوئل در واقع انتخاب بین «کنترل» و «انفجار لحظهای» است.
هرچند امیرحسین حسین زاده و آریا یوسفی هم در این پست استفاده شده و محک خوردهاند اما باید دید در نهایت برای بازهای اصلی در جام جهانی چه ترکیبی در این خط برای تیم ملی شکل خواهد گرفت . به هر حال ترابی و قایدی بازیکنان پر آوازهتری در این خط هستند و احتمال استفاده حداقل یکی از این بازیکنان در ترکیب بسیار محتملتر است.
مهاجم دوم کنار طارمی؛ علیپور یا مغانلو؟
در صورت استفاده از سیستم دو مهاجمه یا چینش نزدیک به آن، انتخاب مهاجم مکمل مهدی طارمی اهمیت زیادی دارد. علی علیپور با تحرک بالا، پرس از جلو و جاگیری مناسب، گزینهای مناسب برای فوتبال مدرن و تیمهایی است که به بازی فشرده و پرسینگ متکی هستند. ترکیب بازیکنانی که از لحاظ سبک بازی مکمل هم باشند هم از احتمالات شکل این نوع ترکیب است. در مقابل، شهریار مغانلو با قدرت بدنی، توانایی در نبردهای هوایی و استفاده از ارسالها، در بازیهای مستقیم و مقابل دفاعهای فشرده مؤثرتر ظاهر میشود. این انتخاب بهطور کامل به سبک بازی تیم در هر مسابقه وابسته است.
تیم ملی ایران از نظر اسمی ترکیب قدرتمندی در اختیار دارد، اما در سطح جام جهانی، موفقیت بیش از نامها به انتخابهای دقیق بستگی دارد. پنج دوئل کلیدی درون تیمی که در این یادداشت بررسی شد، در واقع نقاطی هستند که میتوانند مسیر فنی تیم را تغییر دهند.
در نهایت، جام جهانی جایی نیست که بهترین بازیکنان بهتنهایی تعیینکننده باشند، بلکه جایی است که بهترین «ترکیب و تصمیم» نتیجه را رقم میزند. و این دقیقاً همان چالشی است که کادر فنی تیم ملی پیش رو دارد.