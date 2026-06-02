جایزه ویژه رونالدینیو در زندان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رونالدینیو، جادوگر برزیلی و یکی از محبوبترین چهرههای تاریخ فوتبال جهان، در اظهارنظری جالب به بازخوانی دوران کوتاه، اما جنجالی حبس خود در کشور پاراگوئه پرداخت.
این ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی برزیل که در سال ۲۰۲۰ به همراه برادرش به اتهام ورود به خاک پاراگوئه با پاسپورتهای جعلی بازداشت و روانه زندان شده بود، خاطرهای منحصربهفرد از نحوه برخورد زندانیان و حضورش در مسابقات فوتبال پشت میلههای زندان را به اشتراک گذاشت. این اتفاق که در آن زمان بازتاب رسانهای وسیعی در سراسر جهان داشت، حالا با جزئیات بامزهای از زبان خود این فوقستاره روایت شده است.
رونالدینیو با یادآوری آن روزهای سخت، اما عجیب اظهار داشت: در سال ۲۰۲۰، من به اتهام جعل پاسپورت در پاراگوئه دستگیر و به زندان فرستاده شدم. اما جو آنجا با آنچه تصور میکردم متفاوت بود؛ زندانیان محلی استقبال فوقالعاده گرم و صمیمانهای از من کردند. شرایط به گونهای پیش رفت که من در تورنمنت فوتبال داخلی زندان شرکت کردم. من و همتیمیهایم در آن مسابقات به مقام قهرمانی رسیدیم و جایزه ویژهای که برای تیم قهرمان در نظر گرفته شده بود، یک تکه گوشت ۱۶ کیلویی بود که آن را برنده شدیم.
رونالدینیو پس از تحمل حدود چند ماه حبس و اقامت اجباری در هتلی در پاراگوئه، سرانجام با تسویه حساب حقوقی آزاد شد و به برزیل بازگشت، اما قهرمانی در این جام منحصربهفرد و جایزه گوشتی آن، بدون شک یکی از عجیبترین عناوین در کنار توپ طلا و جام جهانی در کارنامه زندگی این اسطوره به شمار میرود.