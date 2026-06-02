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خبر بد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

آن طور که از شواهد امر پیدا است، حقوق خرداد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی؛ همچون ماه‌های فروردین و اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۰۴
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11711 بازدید
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۲۶
خبر بد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، چشم انتظار اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در ماه خرداد هستند؛ اما شنیده ها حاکی از این است که حقوق ماه سوم سال هم همچون ماه های اول و دوم سال، به حساب آنها واریز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، به رغم اینکه به نظر می رسد احکام افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تا پایان هفته بارگزاری و در دسترس قرار خواهد گرفت اما تامین منابع مالی برای پرداخت آن در پایان خرداد، در سایه ای از ابهام قرار دارد.

اگرچه تا پیش از این محدودیت مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش حق بیمه های دریافتی در سال جدید موجب نگرانی بازنشستگان برای پرداخت مستمری ها بود، اما اکنون خبری مبنی بر برداشت بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از جانب بانک مرکزی از حساب تامین اجتماعی در بانک رفاه که حقوق بازنشستگان را تضمین می کند؛ موجب شده که حقوق خرداد بر اساس احکام جدید انجام نشود.

این برداشت به واسطه بازپرداخت تسهیلات دریافتی تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی پرداختی حقوق و عیدی پایان سال ۱۴۰۴ و در جریان جنگ بوده که در روزهای اخیر توسط بانک مرکزی برداشت شده و تامین اجتماعی را در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق خرداد دچار چالش کرده است.
 

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تامین اجتماعی بازنشستگان حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
94
پاسخ
یه دفعه بگید تامین اجتماعی ورشکسته شده خیال همه بازنشسته ها را راحت کنید تا بازنشسته ها یه فکری به حال تامین اجتماعی ومدیران بی لیاقتش بکنن
پاسخ ها
جعفری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خب خیلی ورشکست شده پس فکر کردید این تورم ها برای چیه هر جا منابع برای تامین کم میارن پول چاپ میکنند
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
58
پاسخ
با این وضعیت بیمه رد کردن اشتباهه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
26
پاسخ
اگر افراد وقتی بازنسشته بشن که کسی تحت تکفلشان نباشد و نهایتا یکی دو سال بعد از بازنشستگی بمیرند مشکلات همه حل میشود. ولی کو گوش شنوا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
50
پاسخ
مسخره بازی بی حد و حصر ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
46
پاسخ
تابناک تیتر بزن سازمان تأمین اجتماعی ورشکست شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بعلت جنگ !!!!!!! نیاز به صرفه جویی و یاری سبز ملت همیشه در صحنه هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
55
پاسخ
واقعا از این افتضاح تر نمیشه به گند کشیدین تامین اجتماعی را . مگه بازنشسته بازیچه و مسخره دست شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
46
پاسخ
حق بیمه هایی که دریافت میکنند را اگر باهاش پشم بز بخرند و در موقع بازنشستگی فرد، آن پشم بز را بفروشند و به بازنشسته حقوق بدهند دیگر چنین مشکلی بوجود نمی آید
اما اگر حق بیمه ها را خرج زن و بچه های خودشون بکنند مشکل درست میشود
حمید ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
41
پاسخ
تامین اجتماعی حق بیمه رو که امسال 70درصد گرون کرده چطور پول نداره.مشکل نامین اجتماعی مدیریت دولتی است که یه مشت مدیر کج دست و بیسواد منابع و داراییها را یا میخورند یا نابود میکنند یک نمونه شرکت پارس الکتریک متعلق به تامین اجتماعی است یک زمین 30 هکتاری در جاده کرج تهران در منطقه تجاری صنعتی دارد که قیمتش دهها هزار همت هست ولی انرا به یک شرکت دیگه تامین اجتماعی با مبلغ اندک در حد رایگان اجاره داده که با پول این زمین میشود دهها شرکت و کارخانه ساخت و ایجاد درامد و اشتغال کرد ولی از این قبیل بی تدبیریها زیاد دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
38
پاسخ
تامین اجتماعی متولی نداره و شده قلک دولت هر وقت خواست برداشت میکند و موقع پس دادن ضایعات خودش را با قیمت غیر واقعی تهاتر میکند! مدیر سازمان را خودش منصوب میکند و با این روشها که عین تدلیس است اینده بیمه گزاران را بخطر می اندازد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
31
پاسخ
تامین اجتماعی رو اگه دست کور و کر و بچه میدادن بهتر از این مدیریت میکرد.صد البته تامین اجتماعی به تنهایی مقصر نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چرا مقصر نیست؟ دولت بیجا میکنه دست تو جیب بازنشسته ها میکند.
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