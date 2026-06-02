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نیمی از بزرگ‌ترین سد تهران خالی است

از ظرفیت ۴۲۰ میلیون‌مترمکعبی مخزن سد طالقان، ۲۱۲ میلیون مترمکعب آب پشت آن ذخیره شده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۰۱
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نیمی از بزرگ‌ترین سد تهران خالی است

به‌منظور تأمین آب کشاورزی دشت قزوین، تأمین آب شرب شهرهای تهران و کرج، تغذیه مصنوعی دشت قزوین و کنترل سیلابهای فصلی رودخانه طالقان، ساخت سد طالقان در ۱۳۵ کیلومتری شمال‌غرب تهران در سال ۸۱ آغاز شد و در سال ۸۵ این سد به بهره‌برداری رسید.

سد طالقان یکی از ۵ سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران محسوب می‌شود. در زمان حاضر از ظرفیت ۴۲۰ میلیون‌مترمکعبی مخزن این سد، حدود ۲۱۲ میلیون مترمکعب آب پشت آن ذخیره شده است؛ این درحالی است که در زمان مشابه سال قبل (که سالی خشک و کم‌بارش بود) میزان ذخایر آبی سد طالقان ۲۲۴ میلیون مترمکعب و در آمار متوسط درازمدت (سال‌های نرمال) ۳۲۴ میلیون مترمکعب آب در زمان مشابه در این سد ذخیره می‌شد.

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