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هر متر عقب‌نشینی خزر، چند میلیارد تومان ارزش دارد؟

یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران

روزی که آب خزر عقب نشست، فقط ساحل جابه‌جا نشد؛ مرز میان ثروت عمومی و وسوسه تصرف نیز جابه‌جا شد. میلیون‌ها متر مربع زمین از دل دریا بیرون آمده‌اند؛ زمین‌هایی که تا همین چند سال پیش زیر آب بودند و امروز به یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های تازه‌متولدشده کشور تبدیل شده‌اند
کد خبر: ۱۳۷۶۵۰۰
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21230 بازدید
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۳۹
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران


بالاخره امروز تکلیف مالکیت زمین‌های بیرون‌زده از دریای‌خزر معلوم شد به گزارش تابناک، طبق مصوبه جدید شورای‌عالی‌حفاظت محیط زیست، همه زمین‌هایی که در نتیجۀ پایین‌رفتن سطح آب دریای خزر در نوار ساحلی ایجاد شده‌اند، متعلق به دولت هستند.
 
اما در پس این خبر ساده چیست؟ مقیاس واقعی خبر را میدانیم؟

افت سطح آب دریای خزر فقط یک رویداد محیط‌زیستی نیست؛ این پدیده در سکوت، یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های مالکیت زمین در تاریخ معاصر ایران را رقم زده است.
 
در سال‌های اخیر آب خزر به‌تدریج عقب نشسته و در برخی مناطق صد‌ها متر از خط ساحلی فاصله گرفته است. نتیجه این اتفاق، ظهور زمین‌هایی است که تا دیروز زیر آب قرار داشتند، اما امروز به خشکی تبدیل شده‌اند. طبق مصوبه جدید شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، تمامی این اراضی تازه‌پدید در مالکیت دولت قرار می‌گیرند.
 
بررسی تصاویر ماهواره‌ای و روند تغییرات خط ساحلی نشان می‌دهد که در سواحل ایران احتمالاً بین ۹۰ تا ۲۷۰ میلیون متر مربع زمین جدید از دل دریا بیرون آمده است. برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم این مساحت معادل چندین برابر وسعت جزیره کیش یا ده‌ها برابر مساحت بسیاری از شهر‌های متوسط کشور است.
 
اما ارزش این زمین‌ها چقدر است؟ اگر تنها ارزش حداقلی زمین‌های ساحلی شمال کشور را مبنا قرار دهیم، ارزش این اراضی از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود و در سناریو‌های میانی و خوش‌بینانه می‌تواند به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
بررسی تصاویر ماهواره‌ای و روند تغییرات خط ساحلی نشان می‌دهد که در سواحل ایران احتمالاً بین ۹۰ تا ۲۷۰ میلیون متر مربع زمین جدید از دل دریا بیرون آمده است.
این ارقام برای بسیاری از مردم قابل تصور نیست. به زبان ساده، ارزش این زمین‌ها در برآورد‌های میانی می‌تواند معادل چند سال بودجه عمرانی کشور، چندین برابر ارزش ساخت یک خط راه‌آهن سراسری یا هزینه احداث ده‌ها بیمارستان بزرگ و صد‌ها مدرسه مدرن باشد. حتی در برخی برآوردها، ارزش این اراضی با ارزش روز برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی کشور قابل مقایسه است.


 
آیا دولت حق دارد این زمین‌ها را مالک شود؟
 
از منظر حقوقی، پاسخ کوتاه این است: احتمالاً بله، اما نه بدون ابهام.
 
در حقوق ایران، بستر دریاها، رودخانه‌ها و منابع طبیعی جزو انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند و مالکیت خصوصی بر آنها به رسمیت شناخته نمی‌شود. اصل ۴۵ قانون اساسی نیز انفال را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده تا بر اساس مصالح عمومی اداره شوند.
 
استدلال اصلی موافقان این است که وقتی بخشی از بستر دریا در اثر عقب‌نشینی آب آشکار می‌شود، ماهیت حقوقی آن تغییر نمی‌کند و همچنان بخشی از انفال و اموال عمومی باقی می‌ماند؛ بنابراین دولت صرفاً متولی و مدیر این اراضی است، نه اینکه مالکیتی تازه برای خود ایجاد کرده باشد.
 
اما برخی حقوقدانان معتقدند در مواردی که عقب‌نشینی آب موجب ایجاد تعارض با حقوق اشخاص، محدوده‌های ثبتی قدیمی یا سوابق مالکیت مجاوران ساحلی شود، امکان طرح دعاوی حقوقی و اختلافات ثبتی وجود خواهد داشت. به‌ویژه در مناطقی که مرز میان اراضی ساحلی و بستر دریا در گذشته به‌صورت دقیق تعیین نشده باشد.
 
در نتیجه، اصل دولتی بودن این اراضی از منظر قوانین منابع طبیعی و اصل ۴۵ قانون اساسی قابل دفاع است، اما نحوه تعیین حدود، ثبت رسمی و جلوگیری از زمین‌خواری در این مناطق احتمالاً در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی سواحل خزر تبدیل خواهد شد.
 
 برخی حقوقدانان معتقدند در مواردی که عقب‌نشینی آب موجب ایجاد تعارض با حقوق اشخاص، محدوده‌های ثبتی قدیمی یا سوابق مالکیت مجاوران ساحلی شود، امکان طرح دعاوی حقوقی و اختلافات ثبتی وجود خواهد داشت.
 
ثروت یا زنگ خطر؟
 
در نگاه نخست، بیرون آمدن میلیون‌ها متر مربع زمین از دل خزر می‌تواند شبیه یک فرصت اقتصادی بزرگ به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که هر متر زمینی که از آب بیرون می‌آید، نشانه کوچک‌تر شدن بزرگ‌ترین دریاچه جهان است.
 
کارشناسان هشدار می‌دهند که خشک شدن تدریجی سواحل، کاهش زیستگاه‌های آبزیان، تهدید تالاب‌های شمال کشور، آسیب به صنعت گردشگری و احتمال شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار نمکی از پیامد‌های این روند است؛ بنابراین اگرچه دولت روی کاغذ صاحب زمین‌های بیشتری شده است، اما این دارایی جدید در واقع روی دیگر یک بحران زیست‌محیطی بزرگ است؛ بحرانی که ممکن است هزینه‌های آن در آینده بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی زمین‌های تازه‌پدید باشد.



چشم انداز خزری که دیگر نیست

امروز این زمین‌ها بی‌نام‌اند؛ پهنه‌هایی خاموش که تا چند سال پیش زیر آب بودند. اما اگر تاریخ معاصر ایران چیزی به ما آموخته باشد، این است که زمین‌های بی‌صاحب، معمولاً زیاد بی‌صاحب نمی‌مانند. ابتدا چند حصار فلزی ظاهر می‌شود. بعد یک جاده خاکی کشیده می‌شود. چند تابلو نصب می‌شود با نام‌هایی پرطمطراق؛ «منطقه ویژه توسعه»، «شهرک گردشگری»، «مجتمع سرمایه‌گذاری ساحلی» و واژه‌هایی که اغلب پیش از آنکه توسعه‌ای خلق کنند، مالکیتی خلق می‌کنند.
 
اندک‌اندک زمینی که متعلق به همه مردم بود، وارد هزارتوی شرکت‌ها، صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و نهادهایی می‌شود که نه کاملاً دولتی‌اند و نه کاملاً خصوصی؛ موجودات خاکستری اقتصاد ایران که همیشه راهی برای نشستن بر سر سفره‌های بزرگ پیدا می‌کنند. سندها جابه‌جا می‌شوند، کاربری‌ها تغییر می‌کنند و قیمت‌ها جهش می‌یابند. آنچه روزی بستر دریا بود، ناگهان به ویلا، اسکله اختصاصی، مجتمع تجاری یا شهرک لوکس تبدیل می‌شود. یک اتفاق آشنا!
 
 
شاید چند دهه بعد، کودکی در کنار حصاری بلند بایستد و از پدربزرگش بپرسد: «واقعاً اینجا روزی دریا بوده؟» و پیرمرد و پیرزنی که شاید من و شما باشیم  با لبخندی تلخ پاسخ دهبم: «بله، هم دریا بود، هم مال مردم.»
 
تلخی ماجرا اینجاست که در چنین روایتی، خزر دوبار از دست می‌رود؛ یک بار وقتی آبش عقب می‌نشیند و بار دیگر وقتی زمین‌هایش پشت دیوارها پنهان می‌شوند.
 
 
نظر شما چیست؟ با این زمین‌های و ثروت‌های تازه باید کرد؟
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خزر آب خزر دریای خزر شمال ایران
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
83
پاسخ
یه سوال : چطوری آش فروش و دکه و رستوران میتونن کوهها را تسخیر کنند و رستوران بزنند ؟ جاده چالوس رو ببینید بلافاصله بعد از تونل البرز به سمت چالوس سمت راست طرف یه وانت داشت پارک میکرد و و خوراکی میفروخت الان شده یه دکه . یا آخر هزار چم ابتدای سر پایینی یه دکه آش فروش بود الان کوه را تراشیده و پارکینگ هم حتی درست کرده مگه این طبیعت مال 90 میلیون نیست ؟ چه زمانی مزایده بگزار شد ( اساسا اگر حتی بتوان با مزایده زمین های منابع طبیعی فروخته بشه ) . کی به کیه ...
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
17
پاسخ
بالاخره سخنگوی دولت باید یه جایی بره که دست مردم بهش نرسه
کجا بهتر از اینجا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
66
پاسخ
زمینی که دریا بوده در آینده حتما دریا خواهد شد.پس به هیچ عنوان نباید بهش دست زد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
نه تا دوباره تبدیل به دریا بشود باید یک فکری برایش کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
44
پاسخ
انفال قابل واگذاری نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
واگذار کردند شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
40
پاسخ
دریا داره از دست میره اینها به فکر زمینند. با این تفکر دیگه جای نگرانی برای دریاچه ارومیه هم نیست . یه شرکت عمران میخواد و فروش خداتومنی زمین . بفروشید .به هیچ چیزی رحم نمیشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دریاچه ارومیه سر ریز کرد
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس ۱۴:۳۰ دریاچه سرریز نمیکنه.سد سرریز میکنه.دریاچه اورمیه هم در زمان معمولی ۴ برابر الان آب داشت.انشاللا این قحطی و خشکسالی تموم بشه تا آب دریاچه هامون برگرده به جای اولش.تا طبیعت زیبای کشورمان زیبا بمونه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
29
پاسخ
تبدیل به فضای سبز و تفریحی به صورت نوار ساحلی تفریحی برای مردم شود مانند ساحل تفریحی شهر باکو...زمانی هم اگر دوباره زیر آب بره آسیب کمتری به مردم و محیط زیست می رسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
51
پاسخ
مطمئن باشید طبیعت حق خودش رو پس میگیره . . . سیل چند سال پیش شیراز رو یادتون رفته ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
یادمان هست که در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی سطح آب همین دریای کاسپین بشدت بالا آمده بود
و ساکنان کنار دریا را مجبور کرد تا با ریختن سنگ
و ساخت موج شکن از به زیر آب رفتن خانه ها و ویلاها و مزارع شان جلوگیری کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
32
پاسخ
در همه جای دنیا خط ساحلی جز اموال عمومی است و کسی حق نداره تو‌حربم دریا ساخت و ساز کنه. اما در شمال در سواحل بصورت اختصاصی فروشگاهها ، برج های مسکونی و رستورانها و اقامت گاه های ادارات دولتی خط ساحلی تصاحب کردند و شما از جاده ساحلی که در سابق دریا رو از جاده میدید دیگه چیزی نمی بینید بزرگترین جاذبه توریستی خط ساحلی جاده ایه که باید حفظ بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که البته توریستی و عمومی کردن خطوط ساحلی و پس گرفتن از مالک خصوصی ثروت زیادی رو هم ایجاد می‌کنه البته فکر میکنم دیگه دیر شده باشه چون تا چند سال پیش ویلاها ساحل اختصاصی داشتند اما حالا کنار ساحل برج سازی شده متاسفانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
31
پاسخ
حالا که زمین دار شدید چهارتا سطل زباله تو زمین هاتون بزارید مردم یه جایی باشه که زباله هاشون و بریزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
14
پاسخ
دولت نماینده ملت هست ، کل ایران متعقل به ملت ایران هست از گدشته تا حال و آینده و نیروهای مسلح حافظ آب و خاک این کشور و سرمایه های ملی آن هستند تا به تاراج نرود
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