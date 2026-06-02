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درباره یک خبر؛ شنبه‌ها تعطیل نیست/ جزئیات مصوبه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره نهایی شدن تعطیلی روزهای شنبه، تأکید کرد که آنچه تاکنون در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان دولت است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۹۴
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7388 بازدید
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۸

درباره یک خبر؛ شنبه‌ها تعطیل نیست/ جزئیات مصوبه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها

 

علی جعفری‌آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره برخی گمانه زنی ها درخصوص تعطیلی روزهای شنبه، اظهار کرد: آنچه از کمیسیون اجتماعی به عنوان مصوبه خارج شده، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن ساعات کاری هفتگی ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: همچنین در مصوبه کمیسیون، روزهای کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه تعیین شده و پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیل خواهند بود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این موضوع هنوز در صحن علنی مجلس بررسی و نهایی نشده است، تصریح کرد: ممکن است در زمان بررسی در صحن، نمایندگان پیشنهادهای مختلفی ارائه کنند و در نهایت مجلس درباره جزئیات آن تصمیم بگیرد. بنابراین آنچه در حال حاضر وجود دارد، صرفاً مصوبه کمیسیون است.

درباره یک خبر؛ شنبه‌ها تعطیل نیست/ جزئیات مصوبه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: تا این لحظه، مصوبه کمیسیون شامل دو بخش اصلی یعنی کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری هفتگی و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه است و هرگونه تغییر نهایی منوط به بررسی و رأی‌گیری در صحن علنی مجلس خواهد بود.

به گزارش تابناک، دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید.

فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
9
پاسخ
شنبه تعطیله مخففش میشه شنبلیله ، شنبه روز کسالت آوریه برای کار کردن و هر کس قول شروع کاری رو میده میگه از شنبه که چون میدونه همه بی حالند و کسی هم پیگر قولی که داده نیست ، ولی یکشنبه همه جنب و جوش دارند که از کار عقب نیفتن و انرژی دوبرابری رو میزارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اولین روز کاری یه مقدار آدمها با روزای دیگه فرق دارند حالا هر روزی می خواد اولین روز باشه. اسمش مهم نیست مثلا شاید این کم حالی برای یهودیها یکشنبه و برای مسیحیها دوشنبه باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
18
پاسخ
مجلس که تمام هفته تعطیله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بهتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
7
پاسخ
یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه ، 5 روز کاری و جمعه و شنبه میشه دو روز آخر هفته که تعطیلند، البنه برای ادارات و مدارس و دانشگاهها ، ولی صنایع و بازار و مغازه و علوم پزشکی و پروژه های عمرانی شنبه ها مثل شیر فعالند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
6
پاسخ
تعطیلات مکرر و‌پشت سر هم بین تعطیلی همش افت زندگی هست کسالت تنبلی و رکود میاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
1
پاسخ
خدا را شکر تو کشور ما نصف سال همه تعطیل هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
0
پاسخ
برای معلم ها واساتیددانشگاه خیلی خوب شده.کلا تعطیلند
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