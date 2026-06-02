درباره یک خبر؛ شنبهها تعطیل نیست/ جزئیات مصوبه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبهها
علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره برخی گمانه زنی ها درخصوص تعطیلی روزهای شنبه، اظهار کرد: آنچه از کمیسیون اجتماعی به عنوان مصوبه خارج شده، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن ساعات کاری هفتگی ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش پیدا میکند.
وی افزود: همچنین در مصوبه کمیسیون، روزهای کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه تعیین شده و پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیل خواهند بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این موضوع هنوز در صحن علنی مجلس بررسی و نهایی نشده است، تصریح کرد: ممکن است در زمان بررسی در صحن، نمایندگان پیشنهادهای مختلفی ارائه کنند و در نهایت مجلس درباره جزئیات آن تصمیم بگیرد. بنابراین آنچه در حال حاضر وجود دارد، صرفاً مصوبه کمیسیون است.
جعفریآذر خاطرنشان کرد: تا این لحظه، مصوبه کمیسیون شامل دو بخش اصلی یعنی کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری هفتگی و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه است و هرگونه تغییر نهایی منوط به بررسی و رأیگیری در صحن علنی مجلس خواهد بود.
به گزارش تابناک، دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاههای اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاهها، شرایط محیط کار، میزان بهرهوری و صرفهجویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید.
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.