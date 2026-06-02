مردی که برای ازدواج با یک زن، همسر او را کشت

تحقیقات پلیس در پرونده گم شدن یک مرد جوان به ارتباط پنهانی همسر او با مردی غریبه و قتل ختم شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اواخر سال ۱۳۹۵ زنی ۱۹ ساله به نام مریم که از اتباع افغانستان بود، با مراجعه به پلیس ناپدید شدن همسرش کریم را اعلام کرد. چند روز بعد وقتی جسد مردی که چهره‌اش با اسید سوزانده شده بود در اطراف شهر آفتاب کشف شد، پس از انجام آزمایش دی ان‌ای مشخص شد متعلق به همسر گمشده مریم است.

در ادامه تحقیقات، با توجه به تناقض‌گویی‌های مریم، پلیس به وی مشکوک شد و با زیر نظر گرفتن وی دریافت او با مردی به نام بابک ارتباط پنهانی داشته است، بنابراین زن جوان و بابک دستگیر شدند.

مریم در تحقیقات گفت: از چند ماه قبل با مردی ایرانی که خودش را مأمور پلیس معرفی کرده بود، آشنا شده بودم. وقتی به او گفتم همسرم با من بدرفتاری می‌کند، گفت او را گوشمالی می‌دهد، اما بعد از آن دیگر شوهرم را ندیدم.

در ادامه بابک گفت: من می‌خواستم با مریم ازدواج کنم، اما وقتی فهمیدم متأهل است، گفتم طلاق بگیر که گفت شوهرش طلاقش نمی‌دهد. بعد از من خواست او را از سرراه بردارم.

وی ادامه داد: روز حادثه با یکی از دوستانم سد راهش شدیم و خودم را به دروغ پلیس معرفی کردم و مدعی شدم که به خاطر اتهام مالی باید همراه ما به پلیس آگاهی بیاید، اما بین راه کیسه‌ای روی سرش انداختم و کتکش زدم و بعد هم دوستم را از ماشین پیاده کردم و کریم را به حاشیه شهر آفتاب بردم و در آنجا او را کشتم. بعد هم روی صورتش اسید ریختم تا جسد شناسایی نشود.

پس از این اعترافات، دوست بابک هم دستگیر شد و ادعا کرد نقشی در ماجرا نداشته است.

با تکمیل تحقیقات، برای بابک به اتهام مباشرت در قتل و جنایت بر میت، برای مریم به اتهام معاونت در قتل و برای همدست بابک به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه مشخص شد که اولیای دم وکالتی را از سوی سفارت افغانستان در تهران ارسال کرده‌اند و در ازای دریافت دیه از قصاص گذشته‌اند. به این ترتیب متهمان از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستادند.

پس از آن بابک به جایگاه رفت و گفت: من با حرف‌های مریم خام شدم و دست به این کار زدم. قصدم کشتن کریم نبود، اما مریم آنقدر از همسرش بدگویی کرد که مرتکب جنایت شدم.

در ادامه مریم به جایگاه رفت و گفت: من هیچ‌گاه نخواستم او همسرم را بکشد. من اصلا از قتل خبر نداشتم. تا روزی که بابک به قتل اعتراف نکرده بود من فکر کردم پلیس کریم را بازداشت کرده است.

دوست بابک هم گفت: من نه در ماجرای ارتباط بابک و مریم نقشی داشتم و نه در جریان قتل. اصلا نمی‌دانستم بابک چه هدفی دارد. آن روز هم به من گفت از ماشین پیاده شو و برو و من هم چند دقیقه دیگر کریم را رها می‌کنم.

قضات در پایان جلسه بر اساس مستندات، اظهارات، گزارش پلیس و پزشکی قانونی بابک را به ۱۰ سال حبس و مریم را به ۳ سال حبس محکوم کردند. دوست بابک نیز تبرئه شد.