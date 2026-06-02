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روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش
حجتالاسلام مجید یزدی پسر مرحوم آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه که از قضا مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه و مستشار تجدید نظر دادگستری استان قم (که پیشتر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم بوده) است، توضیح قابل تاملی درباره منشا رقم عظیم پولی که در حساب آیت الله یزدی بوده داده و تاکید کرده وقتی یزدی رئیس قوه قضاییه شده، بر طبق رویه پولهای قوه به حساب شخصی او میآمده است! گفتی است معمولاً در دستگاههای حاکمیتی و دولتی حساب حقوقی است و مقامات صاحب امضا هستند و با تغییرات مقامات امضایشان در بانک تغییر میکند.
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برچسبها:نبض خبر آیتالله یزدی ویدیو حساب محمد یزدی
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انتشار یافته: ۴۴
خوب این روش غلط اندر غلط است. اموال یک قوه چه ربطی به حساب شخصی رئیس قوه دارد؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
کجای دنیا اینطوریه؟
ناشناس| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چی تحویل گرفتند و چی تحویل دادند
مسلم است که هیچ کس هم رسیدگی نکرده
ناشناس| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این از رویه های غلطی است که باید اصلاح شود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چه چیزهایی می شنویم!!!!یعنی چی در حساب شخص باشه!!!خوب سیوال اول چرا سه انضا حقیوقی نبوده،کجای قانون اساسی گفته ریس قوه میتونه اموال بیت المال در حساب شخصی باشه،یعنی چی ،خوب تخلف کرده ،تعارفی در کار نیست،مگه ایشان چه فرقی با مردم داشته باشه!!!
با این حساب درآمدهای دولت باید بره به حساب پزشکیان ، درآمد های دارایی باید بره بهدنساب رئیس کل دارایی ، و دارایی هر ارگانی بره به حساب رئیس اون ارگان و پول های بانکه همه به نام رئیس بانکها باشه و ... و حساب د ولتی اصلا نباید داشته باشبم .
توجیه از این خنده دار تر ندیده بودم .
همه ارگانها حساب دولتی دارن فقط مال ایشون شخصی هست ؟؟؟؟!!!!!!
توجیه از این خنده دار تر ندیده بودم .
همه ارگانها حساب دولتی دارن فقط مال ایشون شخصی هست ؟؟؟؟!!!!!!
یعنی عدلیه کشور هیچحستب سه امضا حقوقی نداشت که به اسم شخص نخورد؟ آخه این توجیه درست است ؟
با ور بذیر نیست که دارای های یک مجموعه بنام شخص باشد باید بنام خود مجموعه بصورت حقوقی باشد این کار شبهه ایجاد میکند \س اقای صدیقی هم همین گونه بوده !!!
چه توجیه بی ارزشی ، ریس قوه ای که نداند حساب شخصی و حقوقی، یعنی چی، چرا اینقدر جدی بود ؟ که کسی جرات نمی کرد بگه بالای چشمتان ابرو است