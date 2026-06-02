روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش

حجت‌الاسلام مجید یزدی پسر مرحوم آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه که از قضا مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه و مستشار تجدید نظر دادگستری استان قم (که پیش‌تر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم بوده) است، توضیح قابل تاملی درباره منشا رقم عظیم پولی که در حساب آیت الله یزدی بوده داده و تاکید کرده وقتی یزدی رئیس قوه قضاییه شده، بر طبق رویه پول‌های قوه به حساب شخصی او می‌آمده است! گفتی است معمولاً در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی حساب حقوقی است و مقامات صاحب امضا هستند و با تغییرات مقامات امضایشان در بانک تغییر می‌کند.