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کد خبر:۱۳۷۶۴۹۰
کد خبر:۱۳۷۶۴۹۰
61458 بازدید
نظرات: ۴۴
نبض خبر

روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش

حجت‌الاسلام مجید یزدی پسر مرحوم آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه که از قضا مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه و مستشار تجدید نظر دادگستری استان قم (که پیش‌تر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم بوده) است، توضیح قابل تاملی درباره منشا رقم عظیم پولی که در حساب آیت الله یزدی بوده داده و تاکید کرده وقتی یزدی رئیس قوه قضاییه شده، بر طبق رویه پول‌های قوه به حساب شخصی او می‌آمده است! گفتی است معمولاً در دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی حساب حقوقی است و مقامات صاحب امضا هستند و با تغییرات مقامات امضایشان در بانک تغییر می‌کند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آیت‌الله یزدی ویدیو حساب محمد یزدی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
207
پاسخ
خوب این روش غلط اندر غلط است. اموال یک قوه چه ربطی به حساب شخصی رئیس قوه دارد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این قانون از قبل انقلاب بود و الان اصلاح شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سود اون پولها خودش رقم بالایی بوده که اصلا حسابرسی هم نشده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
کجای دنیا اینگونه اموال یک اداره به حساب فردی افراد واریز میشود کجای دنیا کجای دنیا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
باید مطابق اصول ۴۹ و ۱۴۲ اموال چنین افرادی و بستگان درجه یک آنها مشروعیت سنجی شود و نتیجه برای ملت اعلام شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خب این رویه کاملا اشتباه است. یعنی چه؟
کجای دنیا اینطوریه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اما نمی گویند
چی تحویل گرفتند و چی تحویل دادند
مسلم است که هیچ کس هم رسیدگی نکرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تاجایی که من یادمه، این یکی از رویه‌های غلط در قوه‌قضائیه بود که در دوران ریاست شهید رئیسی در ق.ق اصلاح شد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
قاعدتا باید به حساب خزانه واریز بشه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
105
پاسخ
به این فیلم میگن روایت ?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
100
پاسخ
این از رویه های غلطی است که باید اصلاح شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این رویه ها هنوز هم هست خصوصا در وزارتخانه های پولدار و پر درآمد؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
115
پاسخ
چه چیزهایی می شنویم!!!!یعنی چی در حساب شخص باشه!!!خوب سیوال اول چرا سه انضا حقیوقی نبوده،کجای قانون اساسی گفته ریس قوه میتونه اموال بیت المال در حساب شخصی باشه،یعنی چی ،خوب تخلف کرده ،تعارفی در کار نیست،مگه ایشان چه فرقی با مردم داشته باشه!!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
84
پاسخ
پول خودش می یومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
113
پاسخ
با این حساب درآمدهای دولت باید بره به حساب پزشکیان ، درآمد های دارایی باید بره بهدنساب رئیس کل دارایی ، و دارایی هر ارگانی بره به حساب رئیس اون ارگان و پول های بانکه همه به نام رئیس بانکها باشه و ... و حساب د ولتی اصلا نباید داشته باشبم .
توجیه از این خنده دار تر ندیده بودم .
همه ارگانها حساب دولتی دارن فقط مال ایشون شخصی هست ؟؟؟؟!!!!!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
99
پاسخ
یعنی عدلیه کشور هیچ‌حستب سه امضا حقوقی نداشت که به اسم شخص نخورد؟ آخه این توجیه درست است ؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
87
پاسخ
با ور بذیر نیست که دارای های یک مجموعه بنام شخص باشد باید بنام خود مجموعه بصورت حقوقی باشد این کار شبهه ایجاد میکند \س اقای صدیقی هم همین گونه بوده !!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
110
پاسخ
چه توجیه بی ارزشی ، ریس قوه ای که نداند حساب شخصی و حقوقی، یعنی چی، چرا اینقدر جدی بود ؟ که کسی جرات نمی کرد بگه بالای چشمتان ابرو است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
112
پاسخ
حالا دیگه چرا زمین به اسم ایشان می زدند، پول را می گید باشه، زمین را به اسم قوه باید می زدند، جز املاک دولتی می رفت، آخه این چه وضعی است ، توضیح آن هم بدتر از خود آن عمل ایت، از هر جنبه نگاه کنی اشکال شرعی و حقوقی دارد
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