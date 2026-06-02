تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل

تصاویر تازه از ساختمان محل استقرار تیم حفاظت و مراقب از محمود احمدی نژاد و خودروی لندکروز تیم حفاظت رئیس جمهور اسبق پس از حمله به میدان 72 نارمک در 9 اسفند 1404 را می‌بینید.