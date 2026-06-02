نبض خبر
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل
تصاویر تازه از ساختمان محل استقرار تیم حفاظت و مراقب از محمود احمدی نژاد و خودروی لندکروز تیم حفاظت رئیس جمهور اسبق پس از حمله به میدان 72 نارمک در 9 اسفند 1404 را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر محمود احمدی نژاد حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ رمضان ویدیو براندازی
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مگر این خود احمدی نژاد نبود که تئوری مبارزه و محو صهیونیزم و ... رو داشت از چی میترسه که این همه محافظت میشه؟
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ناشناس| |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
محافظ، سنگر، اسلحه، یکم بیشتر فکر کن اینا لازمه
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فراری شده
ناشناس| |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چرا عکس محافظین را منتشر می کنید؟؟
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ناشناس| |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این دو تا چکش بخوره صاف میشه.
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سالار| |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حیف ماشین که مموتی سوارش می شده
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ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
آرزوی شهادت میکنه و از شهادت فرار میکنه
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ناشناس| |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
مظهر ساده زیستی.....
رایحه خوش خدمت.......
معجزه هزاره سوم.......
این عناوین یادتان هست
رایحه خوش خدمت.......
معجزه هزاره سوم.......
این عناوین یادتان هست
احمدی نزاد واقعا یک ریس جمهور مردمی واز خود مردم بود وبه قشر ضعیف جامعه خیلی خیلی رسیدگی کرد
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ناشناس| |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
قطعنامه ها ربطی به این و اون نداره ، هر زمان دیگه ای هم پیشرفت هسته ای انجام میشد تحریم ها اعمال میشد
تحریم های بعد ار برجام دو برابر قبل برجام بود
ناشناس| |
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳