En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 17758
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۶۴۷۷
کد خبر:۱۳۷۶۴۷۷
58570 بازدید
نظرات: ۵۲
نبض خبر

تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل

تصاویر تازه از ساختمان محل استقرار تیم حفاظت و مراقب از محمود احمدی نژاد و خودروی لندکروز تیم حفاظت رئیس جمهور اسبق پس از حمله به میدان 72 نارمک در 9 اسفند 1404 را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمود احمدی نژاد حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ رمضان ویدیو براندازی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
24
115
پاسخ
مگر این خود احمدی نژاد نبود که تئوری مبارزه و محو صهیونیزم و ... رو داشت از چی میترسه که این همه محافظت میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
آی کیو حفاظت را دولت می گذارد نه شخص
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دکتر جان محافظ داشتن منافاتی با مبارزه نداره
محافظ، سنگر، اسلحه، یکم بیشتر فکر کن اینا لازمه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شخصی که ادعای ساده زیستی و .... داره نباید اجازه بده دولت براش این امکانات رو فراهم کنه ای کیو سان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حفاظت مسولین ربطی به دولت ندارد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حالا کجا هست
فراری شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حیف یه یک ریالی که خرج این هاله ی نوردیده بشه،تحریم ها نعمتند؟؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
30
16
پاسخ
چرا عکس محافظین را منتشر می کنید؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چون شهید شدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
51
پاسخ
این دو تا چکش بخوره صاف میشه.
پاسخ ها
سالار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ممنون ، بی رنگ درش بیار ، عصر بیام تحویل بگیرم.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
27
56
پاسخ
احمدی نژاد در حصر خانگی بوده و اینها مامورین اطلاعات بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
18
101
پاسخ
حیف ماشین که مموتی سوارش می شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
با پول اون پژو که فروخت خریدش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
98
پاسخ
طفلی ها هیچکدوم هم خودروی وطنی سوار نمیشن کلاسشون میاد پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
9
79
پاسخ
آرزوی شهادت میکنه و از شهادت فرار میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
احمدی نژاد رو چه به شهادت در اصل شهادت از اون فرار میکنه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
12
82
پاسخ
مظهر ساده زیستی.....

رایحه خوش خدمت.......


معجزه هزاره سوم.......


این عناوین یادتان هست
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
107
25
پاسخ
احمدی نزاد واقعا یک ریس جمهور مردمی واز خود مردم بود وبه قشر ضعیف جامعه خیلی خیلی رسیدگی کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بخاطر همین تلاش می کرد کل مملکت رو فقیر کنه که همه ملت رو تحت حمایت خودش داشته باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
از حق نگذریم در دوران احمدی نژاد بیشتر جوانان خانه خریدند وضعیت کار رونق داشت ولی در دوران دولت کنونی چی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هرچی بدبختی الان داریم، بخاطر قطعنامه های دوران احمدی نژاده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تو ۴ ساله اول دوران احمدی نژاد، اوضاع خوب بود چون داشت از کاشت خاتمی برداشت میکرد، ولی چهارسال دومش دیگه دووم نیاورد. تازه با نفت ۱۰۰ دلاری، خاتمی نفت رو بشکه ای ۷ دلار میفروخت. تو دوران خاتمی هیچ اختلاسی نداشتیم، ولی محمود خاوری تو دوره احمدی نژاد ۳ میلیارد دلار اختلاس کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
یعنی حامیان اصلاح طلبا غیر از کوبیدن بقیه هیچ دستاوردی ندارن..
قطعنامه ها ربطی به این و اون نداره ، هر زمان دیگه ای هم پیشرفت هسته ای انجام میشد تحریم ها اعمال میشد
تحریم های بعد ار برجام دو برابر قبل برجام بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس ۱۴:۱۳ متاسفانه دوران خاتمی اوج رکود بازار مسکن و خودرو و کار بود مردم که از این حرفها و حزب‌ها گذشته‌اند ولی در دوران اصلاحاتی ها تمام اقتصاد را در رکود تورمی شدید فرو می‌برند تا نکند کسی به آنها خرده بگیرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
بازنشسته یک سازمان دولتی هستم ، در هشت سال معجزه هزاره سوم هفت مدیر عوض شد. فقط بار خود را بستند و رفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
16
12
پاسخ
حتما لازم بود سر تیم حفاضت رو نشون بدین
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟