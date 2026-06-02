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۶۰ روز هوای قابل‌قبول در تهران

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ روز هوای قابل‌قبول داشته است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۷۲
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۶۰ روز هوای قابل‌قبول در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۵۱ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

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