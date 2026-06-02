چرا طارمی باید در خط هافبک بازی کند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هاشم بیکزاده، پیشکسوت فوتبال ایران درباره لیست نهایی تیم ملی گفت: سرمربی تیم چندین اردو بازیکنان را آنالیز کرده و بالاخره آقای قلعهنویی میخواهد نتیجه بگیرد و در نهایت به این لیست رسیده است. او نفراتی میخواهد که تجربه بازی بینالمللی داشته باشند و بتوانند کمک کنند. به نظرم هر مربی یک لیستی دارد و باید به آن احترام بگذاریم.
پیشکسوت فوتبال ایران درباره جوانگرایی در تیم ملی و همچنین بازی کردن مهدی طارمی در پست هافبک به جای مهاجم عنوان کرد: تیم ما بازیکن جوان دارد. محمد خلیفه که در لیست انتظار است جوان است، دانیال ایری به همراه امیرمحمد رزاقینیا دیگر جوانان تیم هستند. به نظرم مهدی طارمی در خط هافبک بهتر بازی کرد. او میتواند رابط خط عقب و جلو باشد، رهبری بیشتر و ارتباط بهتری دارد که میتواند بازیکنان را هدایت کند. میتواند در بازیسازی هم شرکت کند.
بیکزاده درباره شرایط تیم ملی در جام جهانی و مشکلاتی که در صدور ویزای اعضای تیم ایجاد شده، اظهار کرد: انشاءالله از گروه صعود میکنیم. سختترین رقیب ما نیوزیلند است چرا که سیستم بازی آنها مانند تیمهای انگلیس و سوئد است. بدن قدرتمندی دارند و بازیهای مستقیم میکنند و فیزیکی بازی میکنند. وظیفه فیفا است که ویزا را کمک کند تا صادر شود. این رخداد جهانی است و نمیتوانند ویزا ندهند. این کار باعث میشود خودشان از نظر اخلاقی زیر سوال بروند.