نحوه برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد
وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات نهایی دانشآموزان با هدف حفظ سلامت فرآیند ارزیابی، صرفاً در مراکز امتحانی و به شیوه حضوری برگزار خواهد شد.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش؛ در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی، با تأکید بر ضرورت حضور دانشآموزان در مراکز امتحانی تصریح کرد: امتحانات نهایی باید بهصورت حضوری برگزار شوند و اساساً امکان برگزاری غیرحضوری این آزمونها وجود ندارد.
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شما را بخدا برای ما استرس دوباره درست نکنید از بس این قانون تاثیر قطعی معدل را تغییر دادید ما روانی شدیم. ۱۰ درصد تاثیر قطعی معدل پایه دهم را ما که کلی تلاش کردیم و کسب کردیم؛ حذف کردید. الان دوباره به بهانه جنگی که دو ماهه تموم شده زمزمه درست کردید که خدای نکرده میخواهید تاثیر قطعی معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم را حذف کنید مگر ما چه خلافی کردیم خب برای این امتحانات نهایی و تاثیر قطعی معدل بیش از یکساله برنامه ریزی کردیم. جنگ دوریه تموم شده اینا کلا ده تا درس نهایی بیشتر نیستند حتی توی همین شرایط هم ما میتوانیم هر امتحان دوساعت بیشتر طول نمی کشد در مدرسه امتحان بدهیم. بعضی هاتون بخاطر کسانی که امتحانات نهایی برنامه ریزی نکردند میخواهید قوانین بنفع اطرافیانتون به بهانه جنگی تموم شده میخواهند امتحانات غیر حضوری بدهند که تاثیر قطعی معدل را حذف کنند. شمارا بخدا اینکارو نکنید ما زحمت کشیدیم دیوانه میشویم. عدالت کجاست؟
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