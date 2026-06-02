نحوه برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات نهایی دانش‌آموزان با هدف حفظ سلامت فرآیند ارزیابی، صرفاً در مراکز امتحانی و به شیوه حضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش؛ در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی، با تأکید بر ضرورت حضور دانش‌آموزان در مراکز امتحانی تصریح کرد: امتحانات نهایی باید به‌صورت حضوری برگزار شوند و اساساً امکان برگزاری غیرحضوری این آزمون‌ها وجود ندارد.