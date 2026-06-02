تنها دو ساعت پس از اخطار نیروهای مسلح ایران به اسرائیل در خصوص حمله به بیروت، این رژیم اعلام کرد از تصمیم خود منصرف شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده این رژیم به ضاحیه جنوبی بیروت در «لحظه آخر» به تعویق افتاد. این رسانه گفت فرمان حمله به ضاحیه بدون هماهنگی با آمریکا بوده اما اکنون با مخالفت این کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عصر امروز ارتش اسرائیل هشدار تخلیه ضاحیه بیروت را صادر و اعلام کرد این تصمیم با هماهنگی آمریکا گرفته شده است. بلافاصله قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد که دیگر نقض مکرر آتش‌بس را تحمل نکرده و در اقدامی متقابل به ساکنان بخش‌های شمالی فلسطین اشغالی هشدار داد «اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند».

کمتر از ۲ ساعت پس از هشدار ایران، ترامپ نوشت با نتانیاهو تماس گرفته و «هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت.»

آتش‌بس در تمام جبهه‌ها و بالاخص لبنان، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی ایران برای آغاز گفت‌وگوها با آمریکا اعلام شده بود اما طی ۷ هفته آتش‌بس، رژیم صهیونیستی بارها به لبنان حمله کرده و آتش‌بس را نقض کرده بود.

محمدجواد ظریف، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در برجام، در واپسین روزهای جنگ ایران و آمریکا، طی یادداشتی در مجله فارن افرز، با اقرار به موفقیت ایران در جنگ نوشت ادامه این مقاومت صرفا رضایت‌بخشی روانی دارد و «تنها به نابودی بیشتر جان غیرنظامیان و زیرساخت‌ها منجر خواهد شد». ظریف پیشنهاد کرد ایران با خاتمه دادن به جنگ به فکر دریافت امتیازاتی از طرف مقابل باشد.

اما محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در جنگ با آمریکا معتقد است «ما امتیازات را نه با گفت وگو، بلکه با موشک‌ها می‌گیریم و در مذاکره، فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.»

رهبر شهید انقلاب بارها به بدعهدی آمریکا در مذاکرات اشاره کرده بودند و راه احقاق امتیازات مذاکره را در این می‌دانستند که «آنها کاری را که ما میگوییم اوّل انجام بدهند تا ما خاطرجمع بشویم که انجام گرفت، بعد ما آنچه تکلیفمان است انجام خواهیم داد». ایشان می‌گفتند «تنها راه در پیش پای ملّت ایران عبارت است از قوی شدن؛ باید تلاش کنیم قوی بشویم؛ ما از مذاکره هم ابائی نداریم؛ البتّه نه با آمریکا، با دیگران؛ امّا نه از موضع ضعف، از موضع قوّت، از موضع قدرت».

