نجات از چوبه دار بعد از ۱۲سال زندان

زن جوانی که ۱۲ پیش به جرم قتل به قصاص محکوم شده بود و در زندان اردبیل به سر می‌برد، بعد از یک بار فرار از زندان دوباره دستگیر شد و با تلاش واحد صلح و سازش و خیرین و گرفتن رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ با حضور تیمی از کارآگاهان در محل حادثه معلوم شد که مرد جوان توسط همسر ۳۲ ساله خود، با ضربات چاقو جان باخته است. تحقیقات نشان داد، روز حادثه، این زوج به همراه دختر ۳ ساله و پسر ۶ ساله خود، برای شروع یک زندگی جدید، قصد داشتند از اردبیل به تهران کوچ کنند. وسایل خانه را جمع کرده و بار کامیون کرده بودند که این حادثه هولناک رقم خورد.

زن که از قبل نقشه قتل را کشیده بود، قبل از حرکت همسرش را به خانه کشانده بود و با ضربات چاقو او را از پای درآورده بود و فرار کرده بود. اما پلیس توانست او را که قصد خارج شدن از شهر را داشت، دستگیر کند؛ و در بازجویی از زن جوان معلوم شد که او به همسرش علاقه‌ای نداشته و تصمیم داشته بعد کشتن همسرش با فرد مورد علاقه‌اش که در شهر دیگری ساکن بوده ازدواج کند و زندگی جدید را با او آغاز کند، به همین دلیل دست به این جنایت زده بود.

محاکمه

مدتی بعد جلسه محاکمه متهم در دادگاه کیفری اردبیل آغاز شد. اولیای دم که مادر و برادران مقتول بودند، برای متهم درخواست قصاص کردند. قاتل نیز در جلسه محاکمه بار دیگر جزئیات حادثه را شرح داد و درخواست بخشش کرد. با این حال با توجه به درخواست اولیای دم، قضات دادگاه او را به قصاص محکوم کردند.

فرار از زندان

رأی دادگاه در دیوان عالی کشور تأیید و شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آغاز شد. فیروز جدید مغانلو صلح یار ستاد صبر استان اردبیل در گفت‌و‌گو با همشهری می‌گوید: متهم ۵ سال در زندان به سر می‌برد که ما برای آزادی او دست به کار شدیم از خانواده مقتول در ازای پرداخت یک میلیارد تومان دیه رضایت گرفتیم. همان زمان دادستان برای بازدید به زندان رفته بود و متهم در نامه‌ای درخواست ۱۰ روز مرخصی کرد.

او می‌افزاید: درخواست او پذیرفته شد و بعد از انجام امور قانونی متهم به مرخصی رفت. اما او دیگر هرگز به زندان بازنگشت و فرار کرد و هرچه دنبالش در شهر‌های مختلف گشتند نتوانستند، او را پیدا کنند. فردی که ضمانت آزادی او را کرده بود، مجبور شد خانه‌اش را بفروشد و جریمه پرداخت کند.

دستگیری بعد از ۷ سال

زندانی فراری بعد از فرار از زندان به شهر دیگری، نزد مرد مورد علاقه‌اش فرار کرد و بعد از ازدواج صاحب یک فرزند شد. جدید مغانلو اضافه می‌کند: این زن که در یک روستای دورافتاده در مازندران با مرد همسر مورد علاقه و فرزند ۳ ساله‌اش زندگی می‌کرد، هرگز فکر نمی‎کرد بار دیگر در چنگال قانون اسیر شود. ۴ ماه پیش وقتی با خواهر تماس تلفنی برقرار کرد، پلیس آگاهی که تلفن بستگانش را رد زنی می‌کرد، توانست محل زندگی‌اش را شناسایی و او را دستگیر کند. قرار بود هفته گذشته او مجازات و اعدام شود.

بخشش

در این شرایط بار دیگر واحد صلح و سازش دادسرا و خیرین، برای گرفتن رضایت اقدام کردند. جدیدمغانلو می‌گوید: با وجود همه این اتفاقات ما باز هم به سراغ خانواه مقتول که از عشایر اردبیل هستند، رفتیم. این بار رقم دیه به ۸ میلیارد تومان عنوان شدکه ۳ میلیارد تومان توسط خیران پرداخت شد، ۵ میلیارد آن در پی اجرای پویش «به احترام رهبر شهیدم‌می بخشم»، بخشیده شد و قرار است ۲ میلیارد دیگر تا هفته‌های دیگر پرداخت شود. بدین ترتیب متهم از پای چوبه دار نجات یافت. اکنون متهم در زندان به سر می‌برد و بعد از محاکمه از جنبه عمومی آزاد خواهد شد.