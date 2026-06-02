پاسخ قاطع حزبالله و امل به طرح ترامپ
روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی نوشت :دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اعلام آتشبس تا صبح منتظر نماند. او شبانه و با عجله، گویی که منطقه در لبه پرتگاه انفجاری بزرگتر از توان مهار همگان قرار داشت، ظاهر شد تا بگوید که «مکالمهای بسیار پربار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل داشته است و دیگر هیچ نیرویی به سمت بیروت حرکت نخواهد کرد و هر نیرویی (جنگنده های نیروی هوایی) که در راه بود، بازگردانده شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، الاخبار افزود: بر اساس آخرین اخباری که شب گذشته منتشر شد، هنوز مشخص نیست که آیا این آتشبس شامل کل جنوب میشود یا توافق تنها محدود به توقف حملات شهرکهای اسرائیلی در مقابل توقف بمباران ضاحیه و بیروت است.
حسن فضلالله، نماینده فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان گفت: «موضع مشترک ما با رئیس مجلس، نبیه بری این است: آتشبس کامل، به عنوان مقدمهای برای خروج دشمن از سرزمینمان. این باید بخشی از راهحل باشد. آتشبس کامل؛ نه بازگشت به شرایط قبل از 2 مارس، و چیزی به نام آزادی تحرک (نظامیان اسرائیل) وجود ندارد.»
وی با اشاره به اینکه آمریکاییها «پیشنهاد دادند حزبالله حملاتش را متوقف کند و اسرائیل نیز به ضاحیه جنوبی و بیروت حمله نکند»، تصریح کرد که این پیشنهاد غیرقابل قبول بوده است؛ که اشاره به درخواست حزبالله برای توقف فراگیر جنگ علیه لبنان دارد.
بر اساس گزارش الاخبار، دولت ترامپ در تعطیلات آخر هفته، ابتکاری برای آتشبس جزئی ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله حملات خود به شمال اسرائیل را در مقابل تعهد اسرائیل به عدم هدف قرار دادن بیروت متوقف کند. اما بری با این طرح مخالفت کرد و خواستار آتشبس جامع به جای ترتیبات جزئی شد.
علی حمدان مشاور رسانه ای نبیه بری توضیح داد که پیشنهاد آمریکا مبتنی بر توقف حملات حزبالله به شمال اسرائیل در مقابل خودداری اسرائیل از بمباران بیروت بود، مشروط بر اینکه آتشبس بهتدریج به مناطق دیگر گسترش یابد. وی افزود که پاسخ بری این بود: «چرا آتشبس جزئی؟ بیایید به سراغ آتشبس جامع برویم.» او همچنین پیشنهاد کرد که این توافق شامل توقف حملات زمینی، هوایی و دریایی، به اضافه تعهد اسرائیل به توقف تخریب خانهها در جنوب لبنان باشد.
این گزارش می افزاید، تأکید دیروز یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل پس از سخنان ترامپ مبنی بر اینکه «حملات زمینی در لبنان ادامه دارد»، تحلیلها را به این سمت برد که آتشبس تنها به معنای عقبنشینی از هدف قرار دادن بیروت یا ضاحیه است؛ آن هم پس از دخالت طرف ایرانی و در شرایطی که ترامپ نشان داده تمایلی به فروپاشی مذاکرات ندارد.