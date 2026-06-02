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اعلام نتایج اولیه بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (سهمیه استعداد درخشان) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۵۵
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اعلام نتایج اولیه بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه علامه طباطبایی

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، پذیرفته‌شدگانی که تمایلی به استفاده از سهمیه استعداد درخشان قبولی در دانشگاه علامه‌طباطبائی ندارند، باید فرم انصراف درج شده در سامانه azmoon.atu.ac.ir را با دقت تکمیل کنند.

 

آخرین مهلت اعلام انصراف از پذیرش انجام شده، تا روز اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد امسال است.

 

اعلام پذیرش در این مرحله به هیچ وجه به منزله پذیرش قطعی نیست. بر اساس مقررات موجود، تبدیل وضعیت پذیرش اولیه به پذیرش نهایی دانشجویان پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیئت مرکزی گزینش دانشجو امکان پذیر خواهد بود. همه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ و در مدت هشت نیم‌سال تحصیلی دانش‌آموخته شوند.

 

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از مراحل تحویل مدارک و ثبت‌نام ضروری است به اطلاعیه‌های بعدی این معاونت در شهریور ماه امسال، توجه کنند.

 

- اطلاعیه اعلام نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

 

- اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

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دانشگاه علامه طباطبایی نتایج کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد پذیرش بدون آزمون
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