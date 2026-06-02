صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

متهم اصلی قصور سهمیه آسیایی کیست؟

پرواضح بود هر تصمیمی که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی گرفته شود، مخالفانی را خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۵۳
| |
1018 بازدید
متهم اصلی قصور سهمیه آسیایی کیست؟

بی‌تردید آنچه این روزها صدای باشگاه‌های فوتبال ایران را درآورده، صرفاً نتیجه نداشتن قانون برای شرایط بحرانی است، قانونی که انتظار می‌رفت چند سال پیش تدوین شود،

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ درست همان روزهایی که اپیدمی کرونا کل جهان ورزش را با بحرانی بی‌سابقه مواجه کرده بود. در آن شرایط دشوار، مدیران فوتبال در کشورهای مختلف مجبور شدند برای شرایطی تصمیم بگیرند که مسابقه‌ای انجام نمی‌شد. یعنی معرفی قهرمان بدون رسیدن مسابقات به نقطه پایان و تصمیماتی از این دست.

آن روزها می‌شد هر تصمیمی را قبول کرد، حتی تصمیمات مبهم و خلق‌الساعه را، چراکه هیچ‌کس هیچ تجربه‌ای از شرایط بحرانی نداشت. اما بعد از آن اتفاق، شرایط تغییر کرد، چراکه انتظار می‌رفت تجربیات به دست آمده تبدیل به قانون شود تا در مواقع بحرانی با استناد به قانون کار پیش برود و کسی هم نتواند معترض شود. 

اما فوتبال ایران با وجود تجربه کردن اتفاقات ناشی از اپیدمی کرونا هنوز هم هیچ قانون مشخصی ندارد که بگوید وقتی شرایطی خارج از زمین مسابقه سرنوشت یک فصل را تغییر داده و تعیین کند، تکلیف قهرمان، تیم‌های آسیایی و سقوط‌کنندگان چطور و چگونه باید روشن و مشخص شود، آن هم در شرایطی که همین چند سال قبل تجربه‌ای مشابه را پشت سر گذاشته و قاعدتاً باید از آن تجربه درس می‌گرفت تا امروز بار دیگر کاسه چه کنم، چه کنم به دست نگیرد و با اعتراض‌های شدید باشگاه‌هایی که مدعی هستند حق‌شان در تصمیم‌گیری فدراسیون خورده شده، مواجه نشود. 

این روزها باشگاه‌ها در حالی سر داشتن یا نداشتن مجوز حرفه‌ای به جان هم افتاده‌اند که متهم اصلی قصور در این ماجرا، متولیان فوتبال هستند. باید پرسید که آیا مسئولان بررسی مدارک حرفه‌ای باشگاه‌ها، خود نمره و مجوز لازم را در این خصوص می‌گیرند؟ مگر نه آنکه فوتبال حرفه‌ای جهان برای بسیاری از این وضعیت‌ها آیین‌نامه‌های مشخص دارد که تعیین می‌کند اگر فصل ناتمام ماند، قهرمان چگونه معرفی می‌شود، سهمیه‌های بین‌المللی به چه شکل توزیع می‌شود و تکلیف سقوط و صعود چه خواهد بود؟ پس چرا فدراسیون فوتبال چنین آیین‌نامه‌ای ندارد؟ مسئله، یک یا دو تیم معترض یا تیم‌های راضی از این وضعیت نیستند. مشکل چیزی فراتر از این حرف‌هاست. مسئله این است که چرا فوتبال ایران باوجود تجربه مشابه، پیش از بحران به علاج کار نیندیشیده بود و قواعد بازی را مشخص نکرده بود که امروز تهدید نشود به کشیده شدن پای این بحث به فیفا،‌ای‌اف‌سی و حتی دادگاه عالی ورزش؟

این اعتراض‌ها نیز دیر یا زود تمام می‌شود، اماای کاش جنجال این روزهای سهمیه آسیایی درس عبرتی برای مسئولان فوتبال کشور شود تا در شرایط مشابه، شاهد تکرار مکررات نباشیم، چراکه تنها راه فرار از مخمصه‌ای که امروز گریبان فوتبال را گرفته، صرفاً عدم تدوین قانون برای شرایط بحرانی است. البته به شرط آنکه آقایان از اتفاقات امروز که چند سال قبل در اپیدمی کرونا هم تجربه کرده بودند درس گرفته باشند. تجربیاتی که درس گرفتن از آن می‌تواند تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی را ساده‌تر کند، وقتی متولیان امر از قبل فکری برای روزهای بحرانی نکرده و قانونی ننوشته باشند، ساده‌تر باشند. کاملاً طبیعی است که هر تیم و باشگاهی مدعی شود و به بهانه ضایع شدن حق خود لب به اعتراض و حتی تهدید باز کند، درست مثل شرایطی که فدراسیون فوتبال این روزها با آن مواجه است، صرفاً، چون فراموش کرده بود تجربه را تجربه کردن خطاست.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون فوتبال مدیریت ورزشی کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه سهمیه آسیایی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ پرسپولیس به جنجال بزرگ مجوز حرفه‌ای
نامه AFC به ایران درباره پرونده مفسدان فوتبال
مکاتبه فدراسیون با فیفا و AFC برای اساسنامه
انحصار در کمیته پزشکی فوتبال ایران شکسته شد
عجز تاج در آزادی میلیون‌ها دلار پول ایران در AFC
کفاشیان اعتراف تاریخی اش را پس گرفت!
سهمیه ایران در لیگ جدید نخبگان آسیا
سفر نمایندگان AFC به ایران برای راه‌اندازی VAR
AFC ورزشگاه‌های بحرین برای میزبانی از ایران را تایید کرد
پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به نامه فیفا و ماجرای زنان
یک استقلالی عضو کمیته فدارسیون‌های AFC شد
واکنش فدراسیون فوتبال به نامه ضرب‌العجل فیفا
۱۵میلیارد جریمه دیگر از AFC علیه فدراسیون ایران
خبر شیرین AFC به فوتبال ایران در شب تلخ حذف استقلال
کمیته مجوز حرفه‌ای فوتبال ایران معلق ماند!
زمان حضور مهدوی‌کیا در تیم ملی مشخص شد
تاج در کنفدراسیون آسیا پست جدید گرفت!
آقای تاج! یک کلاس زبان هم می‌رفتید بد نبود!
تاج با چه فرمولی، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را از جام‌جهانی حذف کرد؟
لک بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا شد
دعوای AFC با فدراسیون ایران به کجا می‌کشد؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m4r
tabnak.ir/005m4r