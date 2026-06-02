صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حاشیه جدید برای مسعود پزشکیان!

«نباید فریب ظاهر آنها را خورد؛ خواه جریان پایداری باشد و خواه طیف‌های دیگر؛ این شیوه‌ها همگی یك هدف مشترك را دنبال میكنند كه آن هم تضعیف جایگاه رییس‌جمهور و ایجاد آشوب در تصمیم‌گیری های كلان كشور است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۵۱
| |
6989 بازدید
|
۱۴
حاشیه جدید برای مسعود پزشکیان!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ این روزنامه در گزارشی از پشت پرده انتشار شایعه کناره‌گیری رییس‌جمهور با عنوان «استعفا آرزوی تندروها» به نقل از احمد ترك‌نژاد، عضو شورای راهبردی دولت چهاردهم نوشت: «چنین فضاسازی هایی را باید بخشی از یك عملیات روانی سازمان‌یافته تلقی كرد كه هدف نهایی آن مخابره پیام ناپایداری و تزلزل در نظام مدیریت ارشد كشور به جامعه داخلی و همچنین جامعه بین‌المللی است.»

وی با اشاره به ریشه‌های این جریان‌سازی های غلط، اظهار داشت: «این مدل كنشگری، دقیقا سبك عملیاتی رژیم اسراییل است. آنها میخواهند با ایجاد شكاف و القای حس عدم ثبات، به جامعه ما و جهانیان نشان بدهند كه در مدیریت ارشد جمهوری اسلامی تزلزل وجود دارد. ریشه این مسائل ممكن است به عوامل اسراییل در داخل بازگردد كه متاسفانه تعدادشان هم كم نیست.

این افراد ممكن است چهره‌های موجهی داشته باشند و در ظاهر خود را دلسوز نشان بدهند، اما از نظر من، دانسته یا ندانسته در راستای اهداف دشمنان كشور عمل میكنند.

اما پزشكیان از آن دست مدیرانی نیست كه میدان را خالی كند؛ به‌ویژه در شرایط حساس فعلی كه كشور در حال حركت رو به جلو است.»

این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» كه هدف اصلی این جریان‌سازی ها برای كشور چیست، تصریح كرد: «آقای رییس‌جمهور به درستی بر تمركز دولت روی مسائل اقتصادی تأكید دارند. ما امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم؛ در كشاكش مذاكرات بین‌المللی هستیم. جریانات پشت پرده دقیقا زمانی دست به این اقدامات میزنند كه كشور در حال دستیابی به یك پیروزی نظامی و دیپلماتیك بزرگ قرار دارد. نخست، مساله مذاكرات و چالش‌های موجود در روابط با طرف‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده و دوم این جریان‌سازی ها نیز القای ناامیدی در دل مردم است.» 

ترك‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود با تأكید بر اینكه این اقدامات از سوی برخی گروه‌های خاص داخلی هدایت میشود، گفت: «نباید فریب ظاهر آنها را خورد؛ خواه جریان پایداری باشد و خواه طیف‌های دیگر؛ این شیوه‌ها همگی یك هدف مشترك را دنبال میكنند كه آن هم تضعیف جایگاه رییس‌جمهور و ایجاد آشوب در تصمیم‌گیری های كلان كشور است. نهادهای نظارتی باید با درك این واقعیت كه دشمن به دنبال ورود از مسیرهای داخلی است، سد محكمی در برابر این گستاخی ها ایجاد كنند.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان کناره گیری استعفا رئیس جمهور استعفای رئیس جمهور روزنامه اعتماد
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طعنه جالب یک فعال رسانه ای به سود انقلابی ها
واکنش سخنگوی دولت به شایعه استعفای پزشکیان
چرخش کامل کیهان درباره استعفای پزشکیان!
حمله به اصلاحات: چرا اینقدر به دولت می تازید؟
آیا خبر استعفای رئیس‌جمهور واقعیت دارد؟!
دو مقام دولت ترامپ به طور همزمان کناره‌گیری کردند
کناره‌گیری یک نماینده دیگر از پارلمان انگلیس
عکس خاص از مرجع تقلید معروف بر سر مزار همسرش
چرا پزشکیان اهل استعفا کردن نیست؟
نامجومطلق در آستانه کناره‌گیری از هدایت استقلال
پزشکیان چه کاری می‌توانست انجام دهد که نداده؟!
رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی: از قدرت کناره‌گیری نمی‌کنم
روزنامه اعتماد بازگشت+عکس
آیا پزشکیان با استعفای عارف موافقت خواهد کرد؟!
اخراج اولین تیم نفتی از لیگ برتر فوتبال ایران؟
نخست وزیر اسلواکی کناره گیری کرد
مقام آمریکایی در امور چین از سمت خود کناره‌گیری می‌کند
وزیر خارجه آمریکا قصد دارد از سمتش استعفا کند
صدراعظم اتریش از مقام خود کناره‌گیری می‌کند
وزیر خارجه سوئد استعفا می‌دهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
27
9
پاسخ
کمتر از دو سال از ریاست جمهوری آقای پزشکیان مونده استعفا بده بهتر چون دو سال دیگه عمرا بتونه رای بیاره با این نارضایتی که از عملکردش است در این دو سال که رئیس جمهور بود هیچ کاری غیر از تعطیل کردن ادارات و کاهش ساعت کاری و حرف زدن و نصیحت کردن و مشکلات اقتصادی انجام نداد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
16
17
پاسخ
کی جایگاه پزشکیان رو میخواد تضعیف کنه. وقتی نفعی برای مردم نداره کسی اهمیت نمیده که اصلا دولتی هست یا نیست. چی میگید شما فازتون چی هست اصلا؟
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
18
پاسخ
ببخشید

با هم شفاف باشیم

دولت و مجلس وقتی نتوانند تورم و گرانی و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی را کنترل کنند بود و نبودشان فایده‌ای ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
11
پاسخ
اقای پزشکیان هنوز تکذیب نکرده استعفایش را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
24
پاسخ
برای پایداری ها و سوپر انقلابی ها کشور و منافع ملی مهم نیست
فقط قدر را میخواهند به هر قیمت
انشالله در انتخابات بعدی مجلس به کلی از قدرت حذف میشوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
30
پاسخ
شما صدا و سیما را از این پایداری ها بگیری نصف راه وحدت مردم را پیش رفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
4
پاسخ
بعد از خوندن این مقاله، اگر دلتون خواست میتونید به تندرو های داخلی هم شک و تردید کنید بلکه وقت بیشتری برای تلف کردن هدر بدید

دستتون باز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
18
پاسخ
یعنی واقعا نمیتونن دار و دسته جلیلی رو جمع کنن؟؟؟
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
12
پاسخ
وقتی که هیچ مسولی و هیچ نهاد و ارگانی توان مقابله با مافیاهای داخلی را ندارند ، پس هیچ فرقی میان تندرو و غیر تندرو نیست چون همه آنها ضعیف و ناتوان هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
17
8
پاسخ
این شایعه را دوستان و اطرافیان رئیس جمهور می سازند آنهم به دلیل ناکارآمدی دولت و فرار رو به جلو. هیچ حزبی در این شرایط حساس کشور چنین شایعه ای را مطرح نکرده است.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m4p
tabnak.ir/005m4p