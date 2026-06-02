حاشیه جدید برای مسعود پزشکیان!
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ این روزنامه در گزارشی از پشت پرده انتشار شایعه کنارهگیری رییسجمهور با عنوان «استعفا آرزوی تندروها» به نقل از احمد تركنژاد، عضو شورای راهبردی دولت چهاردهم نوشت: «چنین فضاسازی هایی را باید بخشی از یك عملیات روانی سازمانیافته تلقی كرد كه هدف نهایی آن مخابره پیام ناپایداری و تزلزل در نظام مدیریت ارشد كشور به جامعه داخلی و همچنین جامعه بینالمللی است.»
وی با اشاره به ریشههای این جریانسازی های غلط، اظهار داشت: «این مدل كنشگری، دقیقا سبك عملیاتی رژیم اسراییل است. آنها میخواهند با ایجاد شكاف و القای حس عدم ثبات، به جامعه ما و جهانیان نشان بدهند كه در مدیریت ارشد جمهوری اسلامی تزلزل وجود دارد. ریشه این مسائل ممكن است به عوامل اسراییل در داخل بازگردد كه متاسفانه تعدادشان هم كم نیست.
این افراد ممكن است چهرههای موجهی داشته باشند و در ظاهر خود را دلسوز نشان بدهند، اما از نظر من، دانسته یا ندانسته در راستای اهداف دشمنان كشور عمل میكنند.
اما پزشكیان از آن دست مدیرانی نیست كه میدان را خالی كند؛ بهویژه در شرایط حساس فعلی كه كشور در حال حركت رو به جلو است.»
این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» كه هدف اصلی این جریانسازی ها برای كشور چیست، تصریح كرد: «آقای رییسجمهور به درستی بر تمركز دولت روی مسائل اقتصادی تأكید دارند. ما امروز در شرایط بسیار حساسی قرار داریم؛ در كشاكش مذاكرات بینالمللی هستیم. جریانات پشت پرده دقیقا زمانی دست به این اقدامات میزنند كه كشور در حال دستیابی به یك پیروزی نظامی و دیپلماتیك بزرگ قرار دارد. نخست، مساله مذاكرات و چالشهای موجود در روابط با طرفهای غربی، بهویژه ایالات متحده و دوم این جریانسازی ها نیز القای ناامیدی در دل مردم است.»
تركنژاد در بخش پایانی سخنان خود با تأكید بر اینكه این اقدامات از سوی برخی گروههای خاص داخلی هدایت میشود، گفت: «نباید فریب ظاهر آنها را خورد؛ خواه جریان پایداری باشد و خواه طیفهای دیگر؛ این شیوهها همگی یك هدف مشترك را دنبال میكنند كه آن هم تضعیف جایگاه رییسجمهور و ایجاد آشوب در تصمیمگیری های كلان كشور است. نهادهای نظارتی باید با درك این واقعیت كه دشمن به دنبال ورود از مسیرهای داخلی است، سد محكمی در برابر این گستاخی ها ایجاد كنند.»
با هم شفاف باشیم
دولت و مجلس وقتی نتوانند تورم و گرانی و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی را کنترل کنند بود و نبودشان فایدهای ندارد
فقط قدر را میخواهند به هر قیمت
انشالله در انتخابات بعدی مجلس به کلی از قدرت حذف میشوند
دستتون باز