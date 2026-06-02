عکس: نوغانداری؛ میراثی که ثروت میسازد
نوغانداری بهعنوان یکی از میراثکهن و ارزشمند ایران، همچنان در برخی مناطق روستایی از جمله لفور سوادکوه شمالی رونق دارد؛ بهطوریکه تولید ۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله تر در سال ۱۴۰۴، درآمدی بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای نوغانداران این منطقه به همراه داشته است.
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