عکس: نوغانداری؛ میراثی که ثروت می‌سازد

نوغانداری به‌عنوان یکی از میراث‌کهن و ارزشمند ایران، همچنان در برخی مناطق روستایی از جمله لفور سوادکوه شمالی رونق دارد؛ به‌طوری‌که تولید ۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله تر در سال ۱۴۰۴، درآمدی بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای نوغانداران این منطقه به همراه داشته است.