عکس: زمزم؛ آبی که قرن‌ها جاری مانده است

سرچشمۀ زمزم، پاسخی بود به دعای مادرانه حضرت هاجر و عطش کودکانه اسماعیل (ع). این تصاویر از کارخانه آب زمزم نشان می‌دهد که چگونه آن معجزه همچنان ادامه دارد، در بطری‌هایی که به دست زائران می‌رسد.