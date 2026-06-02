عکس: زمزم؛ آبی که قرنها جاری مانده است
سرچشمۀ زمزم، پاسخی بود به دعای مادرانه حضرت هاجر و عطش کودکانه اسماعیل (ع). این تصاویر از کارخانه آب زمزم نشان میدهد که چگونه آن معجزه همچنان ادامه دارد، در بطریهایی که به دست زائران میرسد.
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