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کد خبر: ۱۳۷۶۴۳۹
بازدید: ۵۱۸۵
نظرات: ۲

عکس: زمزم؛ آبی که قرن‌ها جاری مانده است

سرچشمۀ زمزم، پاسخی بود به دعای مادرانه حضرت هاجر و عطش کودکانه اسماعیل (ع). این تصاویر از کارخانه آب زمزم نشان می‌دهد که چگونه آن معجزه همچنان ادامه دارد، در بطری‌هایی که به دست زائران می‌رسد.

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برچسب‌ها:
زمزم آب زمزم کارخانه‌ عکس مستند مکه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
محمدرضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۱
جالب بود
پاسخ
1
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۶
آنقدر مطمئن نباشید که اینها آب خالص و واقعی زمزم باشد چون حجم خروجی آب چاه نمیتواند در مدت کمی اینهمه اب داشته باشد
پاسخ
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