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کد خبر: ۱۳۷۶۴۳۸
بازدید: ۵۰۷۹
نظرات: ۴

عکس:شازند؛ مقصدی برای دوستداران طبیعت

شهرستان شازند در استان مرکزی بیش از هر چیز با صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه شناخته می‌شود، اما در کنار این چهره صنعتی، یکی از پربارش‌ترین و سرسبزترین مناطق استان نیز به شمار می‌آید. کوه لجور، پل تاریخی دوآب، رودخانه قره‌چای و دریاچه کوکبیه از جلوه‌های طبیعی و چشم‌نواز این شهرستان هستند که در فصل بهار، زیبایی کم‌نظیری به طبیعت شازند می‌بخشند و بخشی از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را به نمایش می‌گذارند.

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برچسب‌ها:
شازند گردشگری استان مرکزی طبیعت عکس استانها ایران من
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۳۴
ایران زیبا
پاسخ
3
0
تورک
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۳۷
یاشاسین سرزمین زیبای ما تورک ها
پاسخ
1
7
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴
شازند شهری مانده در ۵۰سال گذشته خود
پاسخ
3
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۹
چشمه عباس ابادشازندبی نظیره
پاسخ
4
1