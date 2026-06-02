عکس:شازند؛ مقصدی برای دوستداران طبیعت

شهرستان شازند در استان مرکزی بیش از هر چیز با صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه شناخته می‌شود، اما در کنار این چهره صنعتی، یکی از پربارش‌ترین و سرسبزترین مناطق استان نیز به شمار می‌آید. کوه لجور، پل تاریخی دوآب، رودخانه قره‌چای و دریاچه کوکبیه از جلوه‌های طبیعی و چشم‌نواز این شهرستان هستند که در فصل بهار، زیبایی کم‌نظیری به طبیعت شازند می‌بخشند و بخشی از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را به نمایش می‌گذارند.