عکس: نقض آتشبس؛ حملات اسرائیل به جنوب لبنان
در حالی که توافق آتشبس قرار بود به کاهش تنشها و حفاظت از غیرنظامیان منجر شود، حملات هوایی اسرائیل به مناطق یحمر و کوه علیالطاهر در استان نبطیه بار دیگر جنوب لبنان را زیر آتش برده و انتقادها نسبت به تداوم نقض آتشبس و تهدید امنیت غیرنظامیان را افزایش داده است.
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