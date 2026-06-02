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کد خبر: ۱۳۷۶۴۳۷
بازدید: ۲۶۹۷

عکس: نقض آتش‌بس؛ حملات اسرائیل به جنوب لبنان

در حالی که توافق آتش‌بس قرار بود به کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان منجر شود، حملات هوایی اسرائیل به مناطق یحمر و کوه علی‌الطاهر در استان نبطیه بار دیگر جنوب لبنان را زیر آتش برده و انتقادها نسبت به تداوم نقض آتش‌بس و تهدید امنیت غیرنظامیان را افزایش داده است.

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برچسب‌ها:
نقض آتش بس حمله اسرائیل به بیروت لبنان عکس بین الملل جهان اسلام
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.