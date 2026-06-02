عکس: نقض آتش‌بس؛ حملات اسرائیل به جنوب لبنان

در حالی که توافق آتش‌بس قرار بود به کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان منجر شود، حملات هوایی اسرائیل به مناطق یحمر و کوه علی‌الطاهر در استان نبطیه بار دیگر جنوب لبنان را زیر آتش برده و انتقادها نسبت به تداوم نقض آتش‌بس و تهدید امنیت غیرنظامیان را افزایش داده است.