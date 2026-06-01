پیکر بیجان «سلنا» سه ساله پیدا شد
به گزارش تابناک، مطابق اعلام مرکز رسانه دادستانی با وصول گزارش مفقودی کودک ۳ ساله در یکی از روستاهای اردبیل و بی نتیجه ماندن تلاش چند روزه نیروهای امدادی، جلسه فوقالعادهای صبح روز دوشنبه یازدهم خرداد در محل دادستانی مرکز استان تشکیل گردید.
با دستور دادستان مرکز استان اردبیل و در اجرای مصوبه جلسه مذکور، تیمی بالغ بر ۱۰۰ نفر از مراجع مختلف بهویژه نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در معیت معاونین دادستان و بازپرس ویژه جستجوی وجب به وجب منطقه و بررسیهای اطلاعاتی را آغاز کردند.
بنا بر اعلام دادستانی، پیکر این کودک عصر امروز کشف شده و پرونده برای بررسی ابعاد و علل وقوع حادثه در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل در دست بررسی است.
بر اساس اعلام دادستانی اردبیل، خبر پایان ماجرای مفقودی کودک ۳ ساله روستای چهلگز سردابه، آغازی بر تحقیقات در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل پیرامون ابعاد ماجراست که نتایج حاصله اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین مطابق اعلام مجید فتاح زاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل؛ جسم بی جان سلنا از برکهای در خارج از روستا پیدا شده است.