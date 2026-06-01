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کد خبر:۱۳۷۶۳۹۰
کد خبر:۱۳۷۶۳۹۰
31459 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

اعلام هشدار قرارگاه خاتم الانبیا برای تخلیه بخش‌هایی از اسرائیل را ببینید

قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به دستور تخلیه ضاحیه و جنوب بیروت توسط رژیم اسرائیل، برای بخش‌هایی از اسرائیل در صورت حمله رژیم اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد و تاکید کرد اگر جان شان را دوست دارند، این مناطق را تخلیه کنند. این هشدار که از شبکه خبر پخش شد را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
15
پاسخ
برای شروع فقط موشک‌های بارشی روی فرودگاه بن گورین . نابودی سوخت‌رسانی ها حداقل برای یک سال به ایران مصونیت خواهد داد
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
11
پاسخ
مصر و سوریه و عربستان و دیگر کشورهای قدرتمند اسلامی باید به کمک ایران بیایند و بعد از به درک فرستادن نتانیابوی جلاد ، خاک اسرائیل را به توبره بکشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
11
15
پاسخ
بزنید این بی ناموس هارو فریب توافق رو نباید خورد دولت سادگی رو کنار بزاره
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
1
پاسخ
این چه مدل جنگیه اینورو تخلیه بکنین اونورو تخلیه نکنین مامیخواییم حمله بکنیم ..در جنگهای واقعی یارو دربدر بدنباله غافلگیرکردنه دشمن بود الان این مدل جنگها تابلوه بوداره
555
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
8
پاسخ
احتمالا این دفعه ایران حمله به اسرائیل را شروع می کند
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
10
پاسخ
فقط حمله جواب میده چون هیچ جوری امریکا و اسراییل با ما کنار نمیاند ودارند وقت میخرند تا سر فرصت از تاکتیک غافلگیری حمله کنند.دیپلماسی جواب نمیده.
عشق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
16
پاسخ
دم بچه های سپاه گرررم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
15
6
پاسخ
اسرائیل دقیقا هدفش اینه که ایران جنگ را شروع کنه و متأسفانه ایران داره خودشو توی این تله واضح می اندازه.‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
15
پاسخ
درود برشرف همه دلیران مقاومت
حق طلب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
13
پاسخ
بسم الله قاصم الجبارین
به امید نابودی برده های حلقه به گوش فاسد غرب از افسادطلب منافق گرفته تا فسادگرای
به امید پیروزی رزمندگان اسلام
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