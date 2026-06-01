قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به دستور تخلیه ضاحیه و جنوب بیروت توسط رژیم اسرائیل، برای بخش‌هایی از اسرائیل در صورت حمله رژیم اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد و تاکید کرد اگر جان شان را دوست دارند، این مناطق را تخلیه کنند. این هشدار که از شبکه خبر پخش شد را می‌بینید.