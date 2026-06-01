نبض خبر
اعلام هشدار قرارگاه خاتم الانبیا برای تخلیه بخشهایی از اسرائیل را ببینید
قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به دستور تخلیه ضاحیه و جنوب بیروت توسط رژیم اسرائیل، برای بخشهایی از اسرائیل در صورت حمله رژیم اسرائیل هشدار تخلیه صادر کرد و تاکید کرد اگر جان شان را دوست دارند، این مناطق را تخلیه کنند. این هشدار که از شبکه خبر پخش شد را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۳
برچسبها:نبض خبر حمله اسرائیل به لبنان حمله اسرائیل به بیروت بمباران ضاحیه جنگ اسرائیل و لبنان جنگ ایران و اسرائیل جنگ منطقه ای آتش بس جنگ رمضان نقض آتش بس ویدیو قرارگاه خاتم الانبیا
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
برای شروع فقط موشکهای بارشی روی فرودگاه بن گورین . نابودی سوخترسانی ها حداقل برای یک سال به ایران مصونیت خواهد داد
مصر و سوریه و عربستان و دیگر کشورهای قدرتمند اسلامی باید به کمک ایران بیایند و بعد از به درک فرستادن نتانیابوی جلاد ، خاک اسرائیل را به توبره بکشند
بزنید این بی ناموس هارو فریب توافق رو نباید خورد دولت سادگی رو کنار بزاره
این چه مدل جنگیه اینورو تخلیه بکنین اونورو تخلیه نکنین مامیخواییم حمله بکنیم ..در جنگهای واقعی یارو دربدر بدنباله غافلگیرکردنه دشمن بود الان این مدل جنگها تابلوه بوداره
فقط حمله جواب میده چون هیچ جوری امریکا و اسراییل با ما کنار نمیاند ودارند وقت میخرند تا سر فرصت از تاکتیک غافلگیری حمله کنند.دیپلماسی جواب نمیده.
اسرائیل دقیقا هدفش اینه که ایران جنگ را شروع کنه و متأسفانه ایران داره خودشو توی این تله واضح می اندازه.