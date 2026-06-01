تصاویر شکاف بزرگ در کشتی هدف قرار گرفته توسط سپاه

نیروی دریایی سپاه پاسداران کشتی باری غول‌پیکر ام اس سی ساریسکا | MSC Sariska را با پرچم پاناما در نزدیکی عراق هدف قرار داد که دچار انفجار شد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در این زمینه اعلام کرد: «در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی msc. sariska با مالکیت دشمن امریکایی - صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.» شب هشتم خرداد 1405 (29 می 2026) یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک AGM-114 Hellfire به اتاق موتور کشتی فله بر لیان استار آن را از کار انداخت. تصاویر شکاف به وجود آمده در بدنه این کشتی وابسته به آمریکا و اسرائیل که در ایران در مقابله به مثل هدف قرار داد را می‌بینید.