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کد خبر:۱۳۷۶۳۸۴
کد خبر:۱۳۷۶۳۸۴
22645 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

تصاویر شکاف بزرگ در کشتی هدف قرار گرفته توسط سپاه

نیروی دریایی سپاه پاسداران کشتی باری غول‌پیکر ام اس سی ساریسکا | MSC Sariska را با پرچم پاناما در نزدیکی عراق هدف قرار داد که دچار انفجار شد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در این زمینه اعلام کرد: «در پی حمله متجاوزانه ارتش تروریستی و کودک کش امریکا به کشتی ایرانی لیان استار در محدوده دریای عمان نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات مقابله به مثل، کشتی msc. sariska با مالکیت دشمن امریکایی - صهیونی را با موشک کروز مورد هدف قرار داد.» شب هشتم خرداد 1405 (29 می 2026) یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک AGM-114 Hellfire به اتاق موتور کشتی فله بر لیان استار آن را از کار انداخت. تصاویر شکاف به وجود آمده در بدنه این کشتی وابسته به آمریکا و اسرائیل که در ایران در مقابله به مثل هدف قرار داد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر کشتی باری پاناما ویدیو حمله به کشتی خیلج فارس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
12
28
پاسخ
درود بر سپاه پاسداران انقلاب افتخار ایران و اسلام و آزادگان جهان
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
24
پاسخ
ماشاالله
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
20
14
پاسخ
باری ؟ فکر کردم ناو هواپیما بر زدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
18
پاسخ
خوب بود موتورخانه را هدف قرار می دادید
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
جایی زده که راحت غرق بشه
حمید..
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
14
22
پاسخ
درود بر سپاه مقتدر
عباسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
10
پاسخ
وقتی کشتی های ایرانی رو میزنن باید ماهم شدید تر جئاب بدیم یک قدم عقب نشینی معادل ده قدم جلو اومدن دشمنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
8
پاسخ
این که داره میره!!!از کار نیفتاده!
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