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اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شد

اتحادیه اروپا روز دوشنبه از اسرائیل خواست تا تشدید نظامی در لبنان را متوقف کرده و به حاکمیت این کشور احترام بگذارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۸۰
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اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، سخنگوی کمیسیون اروپا انوار العنونی در یک نشست خبری خوستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شد.

بنا بر این گزارش، وی در این باره اظهار داشت:‌ «ما از اسرائیل می‌خواهیم که تشدید نظامی در لبنان را متوقف کرده و به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد.»

او همچنین خواستار ادامه تعامل دیپلماتیک با آمریکا و سایر شرکای بین‌المللی برای دستیابی به مسیری مبتنی بر مذاکره به سمت ثبات بلندمدت شد.

العنونی گفت: «مردم لبنان پیش از این رنج و سختی بسیار زیادی را تحمل کرده‌اند. آن‌ها این جنگ را انتخاب نکردند و این جنگ، جنگ آن‌ها نیست.»

مقام اروپایی مدعی شد که اتحادیه اروپا با مردم لبنان اعلام همبستگی می‌کند و به ارائه حمایت و کمک‌های اضطراری برای کمک به مقامات لبنان در مقابله با این بحران ادامه خواهد داد.

العنونی اظهار داشت که این بلوک در حال بررسی اقدامات بیشتری برای حمایت از ثبات در لبنان، از جمله احتمال ایجاد یک مأموریت جدید با هدف تقویت اقتدار دولت است.

اتحادیه اروپا در حالی از همبستگی با مردم لبنان سخن می‌گوید که یکی از بزرگترین حامیان رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، رژیمی که بخش‌هایی از خاک لبنان را اشغال کرده و به حملات هوایی علیه این کشور ادامه می‌دهد.

با وجود برقراری آتش‌بس نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو اخیراً به ارتش اسرائیل دستور داده که اشغالگری‌های خود در لبنان را گسترش دهند.

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