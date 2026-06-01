عکس: ابرهای لنزوار (لنتیکولار) بر فراز بلغارستان

تصویری از ابرهای لنزوار یا لنتیکولار در آسمان بلغارستان منتشر شده است؛ ابرهایی با شکل لایه‌ای و شبیه لنز که معمولاً در اثر جریان باد و عبور هوا از روی ناهمواری‌ها شکل می‌گیرند و چشم‌اندازی کم‌نظیر ایجاد می‌کنند.