عکس: ابرهای لنزوار (لنتیکولار) بر فراز بلغارستان
تصویری از ابرهای لنزوار یا لنتیکولار در آسمان بلغارستان منتشر شده است؛ ابرهایی با شکل لایهای و شبیه لنز که معمولاً در اثر جریان باد و عبور هوا از روی ناهمواریها شکل میگیرند و چشماندازی کمنظیر ایجاد میکنند.
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برچسبها:تک عکس ابرهای لنزوار بلغارستان
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