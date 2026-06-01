عکس: سرریز شدن تالاب سولدوزِ نقده پس از ۱۵ سال
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از سرریز شدن آب تالاب سولدوز در آذربایجان غربی پس از ۱۵ سال خبر داد و اعلام کرد آب مازاد این تالاب در مسیر هدایت به سمت دریاچه ارومیه قرار گرفته است.
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برچسبها:تک عکس تالاب سولدوز نقده آذربایجان غربی
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