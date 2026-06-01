صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۶۳۷۷
بازدید: ۳۳۹۱

عکس: سرریز شدن تالاب سولدوزِ نقده پس از ۱۵ سال

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از سرریز شدن آب تالاب سولدوز در آذربایجان غربی پس از ۱۵ سال خبر داد و اعلام کرد آب مازاد این تالاب در مسیر هدایت به سمت دریاچه ارومیه قرار گرفته است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تک عکس تالاب سولدوز نقده آذربایجان غربی
اخبار مرتبط

عکس: تصویری چشم نواز از ارتفاعات اشنویه

عکس مقایسه‌ای جالب از سد شهید کاظمی بوکان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.