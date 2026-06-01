نشست خبری مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با موضوع آغاز ثبت‌نام سال تحصیلی ۱۴۰۵ امروز دوشنبه ۱۱ خردادماه در مجتمع آموزشی کوثر برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام مهدی علیزاده با تبریک ولادت امام هادی(ع) و اشاره به فضای عمومی کشور، از آغاز ثبت‌نام حوزه‌های علمیه خواهران از ۱۱ خرداد تا نیمه تیرماه خبر داد و گفت: این مراکز در سه سطح ۲ (کارشناسی)، سطح ۳ (تخصصی/ارشد) و سطح ۴ (دکترا) پذیرش دانش‌پذیر دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۹ هزار بانوی طلبه از حوزه‌های علمیه خواهران فارغ‌التحصیل شده‌اند، این نهاد را بخشی از میراث تمدنی و هویتی ایران اسلامی دانست و بر نقش تاریخی ایرانیان در تولید علوم دینی و تمدنی تأکید کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه، بر لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در مواجهه با چالش‌هایی همچون بحران خانواده، شکاف نسلی و آسیب‌های فضای مجازی تأکید کرد و گفت: حوزه‌های علمیه باید متناسب با نیازهای روز جامعه، راهکارهای فرهنگی و تربیتی ارائه کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه‌های علمیه خواهران را «شگفتانه‌ای در برابر نابرابری‌های جنسیتی» توصیف کرد و بر توسعه آموزش بانوان در سطوح عالی تأکید داشت.

علیزاده همچنین از اهداف این نهاد را تعمیق باورهای دینی، ارتقای اخلاق اجتماعی، پاسخگویی به شبهات روز و تربیت مبلغ و کنشگر دینی در داخل و خارج از کشور عنوان کرد.

در ادامه این نشست خبری، خبرنگار تابناک در سوالی با اشاره به حضور بخشی از زنان و دختران جامعه که ممکن است از نظر ظاهری در چارچوب‌های سنتی نهادهای مذهبی قرار نگیرند اما از نظر فکری و ارزشی به باورهای دینی و فرهنگی نزدیک هستند، از نقش حوزه‌های علمیه خواهران برای ارتباط، جذب و تعامل با این افراد پرسید که حجت‌الاسلام علیزاده در پاسخ گفت: بر اساس آموزه‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) و مکتب اهل بیت(ع)، نمی‌توان میان خود و فرزندان این سرزمین فاصله و مرزبندی ایجاد کرد؛ همه فرزندان این کشور، فرزندان ما هستند و دختران این سرزمین نیز متعلق به همه ما محسوب می‌شوند. اگر نتوانیم با نگاه مشفقانه، دلسوزانه و مسئولانه همه آنان را فرزندان خود بدانیم و برای سعادت و پیشرفت‌شان تلاش کنیم، به رسالت خود وفادار نخواهیم بود.

وی افزود: حوزه‌های علمیه خواهران و برادران باید دامنه خدمات خود را به صورت گسترده و «۳۶۰ درجه» تعریف کنند و هیچ‌گونه تبعیضی در این مسیر قائل نشوند. حتی باید ساختارهای تخصصی‌تر مانند بخش‌های اورژانسی برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های روحی ایجاد شود؛ چراکه میان فردی که در شرایط بحرانی شدید قرار دارد با کسی که نیازمند مداخله‌های ساده‌تر و خدمات سرپایی است تفاوت وجود دارد و باید متناسب با شرایط، خدمات ارائه شود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: امروز یکی از رویکردهای جدی ما، تمرکز بر تربیت «کنشگر فرهنگی» در فضای مجازی است؛ زیرا فضای مجازی بسیاری از محدودیت‌های ارتباطی را کاهش داده و امکان دسترسی به مخاطبان متنوع‌تر را فراهم می‌کند. بر همین اساس، برنامه‌های آموزشی جدیدی از جمله دوره‌های تخصصی کنشگری فرهنگی در سطح دو طراحی شده است که شامل حدود ۱۸ واحد مهارت‌های ارتباطی مؤثر است.

وی با اشاره به لزوم تقویت مهارت‌های ارتباطی طلاب گفت: بخشی از این آموزش‌ها با هدف ارتقای توان ارتباطی طلاب طراحی شده تا بتوانند ارتباط مؤثرتری با اقشار مختلف جامعه برقرار کنند.

علیزاده همچنین با اشاره به رویکردهای حمایتی حوزه‌های علمیه نسبت به آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در قم کلینیک‌های تخصصی مشاوره‌ای راه‌اندازی شده که با حضور طلاب دارای تحصیلات روانشناسی و مشاوران متخصص فعالیت می‌کنند و هدف آن‌ها برخورد مهربانانه، اصلاحی و بازسازی‌کننده با برخی آسیب‌های اجتماعی است، نه طرد افراد.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد حوزه‌های علمیه در این زمینه، رویکردی تربیتی، حمایتی و مبتنی بر بازگشت و اصلاح است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی، پاسخ مناسب به نیازهای اجتماعی ارائه شود.