نجات ۶۰ نفر از آتش مرگبار مجتمع مسکونی در اصفهان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرآتشیار مجتبی دهقانی از وقوع حریق در یک مجتمع مسکونی هشت‌طبقه در شهرک شهید کشوری اصفهان خبر داد و گفت: ساعت ۱۴:۲۱ ظهور امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک شهید کشوری به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد و ما بلافاصله نیرو‌های عملیاتی را از ۶ ایستگاه به محل حادثه اعزام کردیم.

وی افزود: خوشبختانه تیم‌های ما در کمتر از سه دقیقه خود را به ساختمان رساندند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند. حجم دود در طبقات بسیار زیاد بود و تعدادی از ساکنان در میان راه‌پله‌ها و واحد‌های خود گرفتار شده بودند که آتش‌نشانان ۶۰ نفر از هموطنان را از میان دود و شعله خارج کرده و به نقطه امن هدایت کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان با اشاره به اینکه کانون حریق یک واحد مسکونی در طبقه هفتم بود، تصریح کرد: این مجتمع ۳۲ واحد داشت و در هر طبقه چهار واحد قرار گرفته بود. پس از مهار کامل شعله‌ها، نیرو‌ها عملیات تخلیه دود، لکه‌گیری و پاکسازی نهایی را انجام دادند و تک‌تک ۳۲ واحد ساختمان برای اطمینان از نبود افراد محبوس یا نقاط خطر پنهان، بازرسی شد. در نهایت این عملیات کمتر از دو ساعت بعد با موفقیت به پایان رسید و تمامی ساکنان در شرایط ایمن کامل قرار گرفتند.

در ادامه تصاویری از این آتش سوزی را مشاهده می‌کنید.