صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نجات ۶۰ نفر از آتش مرگبار مجتمع مسکونی در اصفهان + عکس

سخنگوی آتش‌نشانی اصفهان از نجات ۶۰ نفر و اطفای حریق مجتمع ۸ طبقه در شهرک شهید کشوری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۷۴
| |
1856 بازدید

نجات ۶۰ نفر از آتش مرگبار مجتمع مسکونی در اصفهان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرآتشیار مجتبی دهقانی از وقوع حریق در یک مجتمع مسکونی هشت‌طبقه در شهرک شهید کشوری اصفهان خبر داد و گفت: ساعت ۱۴:۲۱ ظهور امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک شهید کشوری به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد و ما بلافاصله نیرو‌های عملیاتی را از ۶ ایستگاه به محل حادثه اعزام کردیم.

وی افزود: خوشبختانه تیم‌های ما در کمتر از سه دقیقه خود را به ساختمان رساندند و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند. حجم دود در طبقات بسیار زیاد بود و تعدادی از ساکنان در میان راه‌پله‌ها و واحد‌های خود گرفتار شده بودند که آتش‌نشانان ۶۰ نفر از هموطنان را از میان دود و شعله خارج کرده و به نقطه امن هدایت کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان با اشاره به اینکه کانون حریق یک واحد مسکونی در طبقه هفتم بود، تصریح کرد: این مجتمع ۳۲ واحد داشت و در هر طبقه چهار واحد قرار گرفته بود. پس از مهار کامل شعله‌ها، نیرو‌ها عملیات تخلیه دود، لکه‌گیری و پاکسازی نهایی را انجام دادند و تک‌تک ۳۲ واحد ساختمان برای اطمینان از نبود افراد محبوس یا نقاط خطر پنهان، بازرسی شد. در نهایت این عملیات کمتر از دو ساعت بعد با موفقیت به پایان رسید و تمامی ساکنان در شرایط ایمن کامل قرار گرفتند.

در ادامه تصاویری از این آتش سوزی را مشاهده می‌کنید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان آتش سوزی ساختمان مسکونی آتش سوزی شدید آتش نشانی نجات
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آب رودخانه زاینده‌رود به اصفهان رسید
جزئیات انفجار خودرو در جایگاه سوخت‌ تهرانپارس+عکس
زاینده‌رود به اصفهان نزدیک شد
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر
آتش سوزی گسترده در نمای یکی از برج‌های چیتگر + عکس
آتش‌سوزی در گمرک فرودگاه امام خمینی+جزئیات
بررسی جزئیات آتش سوزی در بندر کاسپین
منشأ دود غلیظ در بزرگراه ستاری + عکس
آتش‌سوزی شدید و گسترده در کارخانه پاکدشت
نجات فرد گرفتار شده میان آتش در آخرین لحظه‌ها
آتش سوزی در ساختمان مسکونی ۶طبقه در تهران
آتش‌سوزی بزرگ مجتمع مسکونی در اصفهان
مهار آتش ساختمان مسکونی ۴ طبقه در مشهد
آتش سوزی ساختمان چهار طبقه در بزرگراه رسالت
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m3a
tabnak.ir/005m3a