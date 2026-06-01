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کد خبر: ۱۳۷۶۳۷۲
بازدید: ۴۲۲۳

عکس: نشست نمایندۀ ویژۀ رهبر معظم انقلاب با علمای اهل‌سنت هرمزگان

در نشست نمایندۀ ویژۀ رهبر معظم انقلاب با علمای اهل‌سنت هرمزگان، حجت‌الاسلام وکیل‌پور با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف روحیۀ نیروهای مؤمن و انقلابی، گفت پاسخ فرزندان این ملت همواره ایستادگی، مقاومت و ادامه مسیر بوده است. وی با تأکید بر قرار داشتن همۀ اقشار در یک جبهه واحد، مردم ایران را سرمایه بزرگ کشور دانست و وفاداری آنان به آرمان‌ها را بزرگ‌ترین پشتوانۀ نظام اسلامی و امیدبخش آینده‌ای روشن عنوان کرد.

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برچسب‌ها:
تک عکس نمایندۀ ویژۀ رهبر معظم انقلاب علمای اهل‌سنت هرمزگان هرمزگان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.