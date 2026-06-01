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کد خبر:۱۳۷۶۳۷۰
کد خبر:۱۳۷۶۳۷۰
72073 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

حرکت خانم دیپلمات برای قرار ندادن عراقچی در موقعیت دست دادن

کریستین وی‌گاند، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه در آغاز ماموریت خود، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و اعتبار نامه خود را تسلیم کرد. حرکت خانم دیپلمات برای قرار ندادن عراقچی در موقعیت دست دادن و رعایت عرف دیپلماتیک ایران را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی دست دادن با زن ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
33
پاسخ
چقدر با ادب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فقط باعث تأسف و شرمندگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
9
68
پاسخ
خدا رو شکر که با تدبیر هوشمندانه تیم دیپلماتیک طرفین و رایزنیهای پیچیده بین المللی، این مشکل بزرگ حل شد.
تبریک به تیم دیپلماتیک وزارت امور خارجه
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
51
پاسخ
چقدر براتون مهمه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
23
پاسخ
خبر اصلی تقدیم استوار نامه است و بقیه ماجرا امری عادی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
16
23
پاسخ
حالا دست بدهند چون مسلمان نیست فکر نکنم مشکلی داشته باشه .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
27
پاسخ
تاثیر گذار بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
54
پاسخ
مشکلات حل شد شکر خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
19
57
پاسخ
بسه بابا! ول کنید دیگه! خود مهد اسلام، عربستان کم مونده بغل کنند. شما دست دادن رو کردید تابو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
9
39
پاسخ
چه افتخاری.
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
10
38
پاسخ
خوب که چی؟ از اینم داستان می سازین
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