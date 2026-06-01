کریستین وی‌گاند، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه در آغاز ماموریت خود، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و اعتبار نامه خود را تسلیم کرد. حرکت خانم دیپلمات برای قرار ندادن عراقچی در موقعیت دست دادن و رعایت عرف دیپلماتیک ایران را می‌بینید.