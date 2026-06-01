نبض خبر
حرکت خانم دیپلمات برای قرار ندادن عراقچی در موقعیت دست دادن
کریستین ویگاند، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه در آغاز ماموریت خود، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و اعتبار نامه خود را تسلیم کرد. حرکت خانم دیپلمات برای قرار ندادن عراقچی در موقعیت دست دادن و رعایت عرف دیپلماتیک ایران را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی دست دادن با زن ویدیو
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۰
چقدر با ادب
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خدا رو شکر که با تدبیر هوشمندانه تیم دیپلماتیک طرفین و رایزنیهای پیچیده بین المللی، این مشکل بزرگ حل شد.
تبریک به تیم دیپلماتیک وزارت امور خارجه
تبریک به تیم دیپلماتیک وزارت امور خارجه
بسه بابا! ول کنید دیگه! خود مهد اسلام، عربستان کم مونده بغل کنند. شما دست دادن رو کردید تابو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!