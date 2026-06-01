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اعترافات لیدرهای اغتشاشات دی 1404 که اعدام شدند
مهرداد محمدینیا فرزند محرم و اشکان مالکی فرزند علی، از عوامل اصلی آتشزدن مسجد جعفری در محله کوی نصر تهران که اقدام به تخریب و آتشزدن عمدی مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با مأموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابانها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند، پس از شناسایی و دستگیری، رسیدگی قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند. بنابر اعلام قوه قضاییه دادگاه با توجه به گزارش مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران، مفاد کیفرخواست، اقرارها و اعترافات صریح متهمان، مستندات موجود درباره آتشسوزی مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی (ع)، صورتجلسه مواجهه حضوری خادم حوزه علمیه بهعنوان شاهد عینی، شناسایی متهمان از سوی شاهد، صورتجلسات بازسازی صحنه جرم و سایر قرائن و مستندات، با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و سایر مقررات قانونی، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا را به اتهام مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتشزدن اموال دولتی و خصوصی از جمله مسجد و حوزه علمیه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ و وضعیتهای امنیتی، به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم کرد.
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برچسبها:نبض خبر حوادث دی ماه 1404 اغتشاشات لیدر اغتشاشات اعدام ویدیو
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