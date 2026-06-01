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۱۰ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

اعلام فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی؛ قلعه‌نویی با ۲۶ سرباز در راه آمریکا

فهرست ۲۶ نفره تیم ملی برای حضور در جام جهانی اعلام شد و البته این در شرایطی است که قلعه‌نویی با ۲۸ بازیکن به مکزیک سفر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۴۰
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اعلام فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی؛ قلعه‌نویی با ۲۶ سرباز در راه آمریکا

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در نهایت ۲۶ بازیکن خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا اعلام کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ۱۰ روز مانده به شروع جام جهانی ۲۰۲۶ و در آخرین فرصت فیفا به ۴۸ تیم حاضر در این دوره از رقابت‌ها، در نهایت فهرست نهایی تیم ملی برای حضور بیست‌وسومین دوره جام جهانی مشخص شد.

سایت فدراسیون فوتبال در این خصوص اطلاع‌رسانی کرد که؛ «سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام ارزیابی‌های نهایی و برگزاری جلسات فشرده فنی-پزشکی اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی برای حضور در جام جهانی را اعلام کرد.»

براساس فهرستی که امیر قلعه‌نویی اعلام کرده، ۲۶ بازیکن تیم ملی به شرح زیر هستند:

دروزاه‌بان‌ها: علیرضا بیرانوند (۳۳ سال)، سیدحسین حسینی (۳۳ سال)، پیام نیازمند (۳۱ سال).

مدافعان: شجاع خلیل‌زاده (۳۷ سال)، محمدحسین کنعانی‌زادگان (۳۲ سال)، علی نعمتی (۳۰ سال)، دانیال ایری (۲۰ سال)، احسان حاج صفی (۳۶ سال)، میلاد محمدی (۳۲ سال)، رامین رضاییان (۳۶ سال)، صالح حردانی (۲۷ سال) و آریا یوسفی (۲۴ سال).

هافبک‌ها: علیرضا جهانبخش (۳۲ سال)، سعید عزت‌اللهی (۲۹ سال)، روزبه چشمی (۳۲ سال)، امیرمحمد رزاق‌نیا (۲۰ سال)، محمد محبی (۲۷ سال)، مهدی قائدی (۲۷ سال)، سامان قدوس (۳۲ سال)، محمد قربانی (۲۴ سال) و مهدی ترابی (۳۱ سال).

مهاجمان: علی علیپور (۳۰ سال)، شهریار مغانلو (۳۱ سال)، دنیس درگاهی (۲۹ سال)، امیرحسین حسین‌زاده (۲۵ سال) و مهدی طارمی (۳۳ سال).

براساس لیست ۲۶ نفره اعلام شده از سوی سرمربی تیم ملی، میانگین سنی بازیکنان ایران در این جام ۲۹.۷۳ سال است که پیرترین تیم تاریخ ایران در هفت دوره حضور در جام جهانی محسوب می‌شود. میانگین سنی تیم ایران در شش جام جهانی قبلی که حضور داشته به شرح زیر است:

  • جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین: ۲۳ سال و ۲ ماه (سرمربی؛ حشمت مهاجرانی)
  • جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه: ۲۶ سال و ۵ ماه (سرمربی؛ جلال طالبی)
  • جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان: ۲۷ سال و ۲ ماه (سرمربی؛ برانکو ایوانکوویچ)
  • جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل: ۲۸ سال و ۴ ماه (سرمربی؛ کارلوس کی‌روش)
  • جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه: ۲۶ سال و ۵ ماه (سرمربی؛ کارلوس کی‌روش)
  • جام جهانی ۲۰۲۲ قطر: ۲۸ سال و ۱۱ ماه (سرمربی؛ کارلوس کی‌روش)

البته امیر قلعه‌نویی قرار است با ۲۸ بازیکن راهی مکزیک (محل کمپ تیم ملی) و آمریکا (محل دیدارهای تیم ملی) شود و دو بازیکن دیگر یعنی محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار، تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی ۲۴ ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد.

همچنین سرمربی تیم ملی پیشنهاد کرده است، هادی حبیبی‌نژاد، کسری طاهری و امیرحسین محمودی در صورت تمایل و برای حفظ شرایط فنی و روحی جهت حضور در مسابقات آتی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا تیم ایران را در سفر به مکزیک همراهی کنند.

برنامه بازی‌های ایران در جام جهانی به شرح زیر است:

دوشنبه، ۲۵ خرداد؛ ساعت ۲۱ به وقت شرقی (سه‌شنبه، ۲۶ خردادماه، ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت تهران)
ایران - نیوزیلند
ورزشگاه سوفی، لس‌آنجلس آمریکا

یکشنبه، ۳۱ خرداد؛ ساعت ۱۵ به وقت شرقی (یکشنبه، ۳۱ خردادماه، ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران)
ایران - بلژیک
ورزشگاه سوفی، لس آنجلس آمریکا

جمعه ۵ تیر؛ ساعت ۲۳ به وقت شرقی (شنبه، ۶ تیرماه، ساعت ۶:۳۰ صبح)
ایران - مصر
ورزشگاه لومن فیلد، سیاتل آمریکا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
29
پاسخ
تیم کهنه سربازان!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
13
27
پاسخ
بدون سردار؟ برید زنگ تفریح بشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
مثلا سردار بود، از این مرحله بالا میرفتیم
یه چیزی بگو خندمون نگیره
اون با دشمن ما دست داد
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
26
پاسخ
مدرسه پیرمردها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
25
پاسخ
پدر بزرگ منم دعوت میکردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
16
پاسخ
بسیار مسن و خسته قظعا تیمی که داخل زمین خواهد رفت سنش 33 سال کمتر نخواهذ بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
12
پاسخ
جهانبخش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
17
پاسخ
قلعه نویی گند زده به تیم ملی
ناشناس
|
India
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
16
پاسخ
با سه شکست برمیگردیم
پیرپاتال بردی چ کنی
از دست تاج و قلعه نوعی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
7
پاسخ
حرفای قلعه نویی بعداز سه بازی ،جنگ بود،امکانات نبود ،لیگ تعطیل بود ،تدارکات خوب نبود،بچه ها توشرایط مسابقه نبودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
2
پاسخ
میانگین سن دروازه بان ها : 33 سال . میانگین سن مدافعان : 30 سال . میانگین سن هافبک ها : 28 سال . میانگین سن مهاجمان : 29 سال و میانگین سن تیم : 30 سال
موفق و موید باشید !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خوب راست میگه بنده خدا . از تیمی که میانگین سنشون 30 ساله چه انتظاری دارید ؟ این 2 نفری که منفی دادن از کجای این نظر ناراحت شدند که منفی دادند ؟ بابا یه ذره منطقی باشید
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