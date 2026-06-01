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افزایش تعاملات بانک صادرات و پارس خودرو

سرپرست و مدیران ارشد بانک صادرات با حضور در شرکت پارس خودرو ضمن بازدید از خطوط تولید این شرکت، بر افزایش همکاری‌های دوجانبه برای رفع موانع تولید و ایجاد رونق اقتصادی تاکید کردند.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۳۸
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افزایش تعاملات بانک صادرات و پارس خودرو

در جریان این بازدید، قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات با اشاره به توانمندی مهندسین و متخصصین شرکت پارس خودرو در تولید خودروهای ملی، گفت: از تخصص و دانش نیروهای زبده خطوط تولید این شرکت که محصولات به‌روزی را ارائه می‌کنند شگفت زده شدیم.

وی یادآور شد: خودروهای تولیدی در پارس خودرو همواره از سطح کیفیت بسیار مناسبی برخوردار بوده تا جایی که این شرکت در میان خودروسازان به تولیدکننده محصولات ویژه و لوکس، شهره است. 

اسکندری با یادآوری حمایت‌های مستمر بانک صادرات از حوزه‌های صنعت و تولید به‌ویژه سایپا و پارس خودرو، خاطرنشان کرد: مدیران این بانک و شرکت پارس خودرو به‌دنبال آن هستند تا در دوره پسا جنگ با رفع موانع تولید، سازندگی نوینی در عرصه اقتصادی کشور رقم زنند.

وی همچنین از آمادگی بانک صادرات برای ارائه خدماتی چون تامین ضمانت نامه‌ها، اعتبارات اسنادی والکترونیکی و تسهیلات ارزی به پارس خودرو خبر داد.

بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت پارس خودرو نیز در این مراسم با تقدیر از حمایت‌های بانک صادرات از صنعت خودرو، گفت: متاسفانه با وجود اینکه نزدیکترین شعبه بانک صادرات به شرکت به نام پارس خودرو بوده اما در گذشته نازل‌ترین میزان همکاری میان این دو مجموعه بزرگ اقتصادی برقرار شده است.

وی با اشاره به این نکته که مدیریت فعلی پارس خودرو برخلاف روند سابق، می‌کوشد تا تعاملات این بانک معظم و شرکت پارس خودرو را گسترش دهد، ابراز امیدواری کرد: با پشتیبانی بدنه بانکی، شرکت پارس خودرو از توان بیشتری در جهت به‌کارگیری ظرفیت خود برای رشد و بالندگی صنعت خودرو کشور بهره‌مند گردد.

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