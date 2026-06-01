عضو هیاتمدیره و معاون فناوری اطلاعات تاکید کرد:
«ردبانک» محصول نوآورانه بانک شهر برای ورود به نسل جدید خدمات مالی و هواداری
حسام حبیباله، عضو هیاتمدیره و معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، از ورود رسمی «ردبانک» به بازار خدمات مالی دیجیتال خبر داد و این محصول را گامی نوآورانه در مسیر توسعه بانکداری هوشمند، یکپارچه و متناسب با سبک زندگی کاربران توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۲۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، به گفته حبیباله، صنعت بانکداری در سالهای اخیر با تحولی جدی در انتظارات کاربران مواجه شده است؛ بهگونهای که دیگر نمیتوان بانکداری دیجیتال را صرفاً به ارائه نسخه الکترونیکی خدمات سنتی محدود کرد. آنچه امروز اهمیت دارد، طراحی تجربههایی است که در عین برخورداری از دقت، امنیت و کارآمدی، با نیازهای واقعی، الگوهای رفتاری و حتی علایق کاربران نیز همراستا باشد. در همین چارچوب، بانک شهر با تکیه بر ظرفیتهای فناورانه خود، «ردبانک» را بهعنوان یک نئوبانک هواداری با رویکردی متفاوت طراحی و به بازار عرضه کرده است.
حبیب اله با تأکید بر اینکه ردبانک صرفاً یک اپلیکیشن بانکی جدید نیست، اظهار داشت: این محصول با نگاه پلتفرمی توسعه یافته و تلاش میکند مجموعهای از خدمات مالی، پرداختی، سرمایهگذاری و خدمات ارزشافزوده را در یک بستر واحد و منسجم در اختیار کاربران قرار دهد. هدف اصلی در طراحی این محصول، کاهش پیچیدگیهای تجربه بانکی، افزایش سهولت دسترسی به خدمات و حرکت به سمت بانکداری هوشمند و کاربرمحور بوده است.
عضو هیاتمدیره بانک شهر یکی از قابلیتهای مهم ردبانک را «انتقال وجه هوشمند» عنوان کرد و گفت: در این خدمت، سامانه با بررسی روشهای مختلف انتقال وجه، از جمله کارتبهکارت، حساببهحساب، پایا و ساتنا، مناسبترین گزینه را بر اساس سرعت، هزینه و شرایط تراکنش به کاربر پیشنهاد میدهد. این قابلیت، نمونهای روشن از استفاده هدفمند و هوشمندانه از فناوری برای سادهسازی تصمیمگیری و ارتقای بهرهوری در خدمات روزمره مالی است.
حبیباله افزود: در کنار این ویژگی، امکاناتی نظیر شارژ آنی حساب، انتقال گروهی وجه، خرید و فروش طلا، سرمایهگذاری و نیز قابلیتهای متنوع مرتبط با شخصیسازی تجربه کاربری در ردبانک پیشبینی شده است. کاربران میتوانند با توجه به ترجیحات خود، از پوستههای مختلف استفاده کنند و حتی در حوزه کارت بانکی نیز از طرحهای متنوع بهرهمند شوند. این سطح از انعطافپذیری، بخشی از رویکرد بانک شهر برای حرکت از بانکداری یکسان و عمومی به سمت بانکداری متناسب با نیاز و هویت کاربران است.
وی در ادامه، بُعد هواداری ردبانک را یکی از مهمترین وجوه تمایز این محصول برشمرد و تصریح کرد: یکی از ویژگیهای اساسی ردبانک، پیوند میان خدمات مالی و خدمات هواداری است. در طراحی این محصول، تلاش شده است بستری فراهم شود که بهویژه برای هواداران باشگاه پرسپولیس، تجربهای فراتر از بانکداری معمول ایجاد کند. این رویکرد بر این مبنا شکل گرفته که بانکداری دیجیتال میتواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مالی، با علایق، هویت جمعی و سبک زندگی مخاطبان نیز پیوند برقرار کند.
به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک شهر، در بخش هواداری ردبانک، مجموعهای از خدمات و امکانات مرتبط با باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شده است تا کاربران بتوانند در کنار انجام امور مالی روزمره، از خدمات هواداری نیز در یک محیط یکپارچه بهرهمند شوند. دسترسی به خدمات مرتبط با خرید بلیت، فروشگاه باشگاه، پیگیری رویدادها و سایر سرویسهای مرتبط با جامعه هواداری، بخشی از قابلیتهایی است که در این محصول پیشبینی شده و ردبانک را به نمونهای متمایز در حوزه نئوبانکهای داخلی تبدیل میکند.
حبیباله با اشاره به اهمیت طراحی زیرساختی چنین محصولی گفت: توسعه ردبانک بر پایه اصول پایداری، امنیت، مقیاسپذیری و توسعهپذیری انجام شده است. در خدمات مالی دیجیتال، اعتماد کاربران مهمترین سرمایه است و به همین دلیل، در تمامی مراحل طراحی و پیادهسازی این محصول، الزامات فنی، امنیتی و ملاحظات مربوط به پایداری سرویس با دقت کامل مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: بانک شهر در مسیر تحول دیجیتال، همواره کوشیده است فناوری را نه صرفاً بهعنوان ابزار، بلکه بهعنوان یک مزیت راهبردی برای ارتقای کیفیت خدمات، توسعه تعامل با مشتریان و پاسخگویی به نیازهای نوظهور جامعه به کار گیرد. ردبانک نیز در امتداد همین نگاه توسعه یافته و از این منظر، صرفاً یک محصول جدید نیست، بلکه بخشی از رویکرد آیندهنگر بانک شهر در حوزه بانکداری دیجیتال محسوب میشود.
عضو هیاتمدیره بانک شهر در پایان تأکید کرد: ورود ردبانک به بازار را باید نقطه آغاز مسیری دانست که در آن، خدمات مالی هوشمند، تجربه کاربری یکپارچه و خدمات مبتنی بر علاقه و سبک زندگی، بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار میگیرند.بانک شهر مصمم است با توسعه چنین محصولات نوآورانهای، نقش مؤثرتری در شکلدهی به نسل جدید خدمات مالی در کشور ایفا کند.
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